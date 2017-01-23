Hurma-maydanoz ödeme paydos

Kadınların en buyuk şikayeti odem magnezyum eksikliğinden de olabiliyor. Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, "Odem vucutta sıvı birikmesidir ve yaygınlaşan bir sorundur. Regl donemi, menopoz, fazla kilo, az su fazla karbonhidrat tuketimi, bol tuzlu diyet gibi nedenler de odeme yol acar. Ayrıca magnezyum eksikliği/B6 vitamin eksikliği ve tansiyon dengesizliği de odeme neden olabilir" diyor. Pınar Kural Enc, odem artırıcı bir de tarif veriyor: "Gece yatmadan once 1 bardak suya 1 adet kuru hurma koyup bekletin. Sabah hem suyu hem hurmayı tüketin. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve odemin atılmasını sağlar. Ayrıca 1 demet maydanoz, 2 salatalık ve 1 orta boy havuc suyunu karıştırıp icin."