Faldan mutluluk çıktı

Bilim adamlarının yararları ve zararları konusunda durmaksızın araştırma yaptıkları kahve cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. Kahvedeki kafein maddesi,sinir sistemini uyarıp zihinselaktiviteyi ve cinsel arzularıcanlandırıyor. Ozellikle kadınlarda etkili oluyor. Gunde 2 fincandan fazla kahve icilmemesini oneren uzmanlar, bu olcude tuketilen kahvenin kolon vekalın bağırsak kanseri ile safrakesesinde taş oluşma riskiniazalttığını belirtiyor. Turk insanının vazgecilmezi olan kahvenin faydalarından bazıları şoyle:
ZİHNİ GÜÇLENDİRİYOR
✖ Uyuşukluğu giderip enerjiverir ve uyanık kalmayı sağlar.
✖ Yapılan araştırmalarduzenli kahve icen 55yaşındaki bir kişininduşunme potansiyelininicmeyenlere oranla 6 katdaha fazla olduğunugosteriyor.
✖ Kahve içenlerdeiçmeyenlere nazarandaha az diş çürüğüoluyor.
✖ Kahve ictiktensonra tum vucut anibir enerji akımı ile doluyor. Buenerji cocuklarda 3, yetişkinlerdeise 5-7 saat sonra azalmayabaşlıyor. Tum bu olumluyonlerine rağmen kahveyi cokfazla tuketmemek gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.