Faldan mutluluk çıktı

Bilim adamlarının yararları ve zararları konusunda durmaksızın araştırma yaptıkları kahve cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. Kahvedeki kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi ve cinsel arzuları canlandırıyor. Ozellikle kadınlarda etkili oluyor. Gunde 2 fincandan fazla kahve icilmemesini oneren uzmanlar, bu olcude tuketilen kahvenin kolon ve kalın bağırsak kanseri ile safra kesesinde taş oluşma riskini azalttığını belirtiyor. Turk insanının vazgecilmezi olan kahvenin faydalarından bazıları şoyle:



ZİHNİ GÜÇLENDİRİYOR

✖ Uyuşukluğu giderip enerji verir ve uyanık kalmayı sağlar.

✖ Yapılan araştırmalar duzenli kahve icen 55 yaşındaki bir kişinin duşunme potansiyelinin icmeyenlere oranla 6 kat daha fazla olduğunu gosteriyor.

✖ Kahve içenlerde içmeyenlere nazaran daha az diş çürüğü oluyor.

✖ Kahve ictikten sonra tum vucut ani bir enerji akımı ile doluyor. Bu enerji cocuklarda 3, yetişkinlerde ise 5-7 saat sonra azalmaya başlıyor. Tum bu olumlu yonlerine rağmen kahveyi cok fazla tuketmemek gerekiyor.



