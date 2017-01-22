Fıstık gibi aşk

Sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını açmak isteyenlerin imdadına doğal gıdalar yetişiyor. Dolmalık fıstık olarakda bilinen çam fıstığı da, içerdiği lif, E, K, B1, B3 vitaminleri, bakır, çinko ve potasyum ile vücutta birçok yapıcı ve onarıcı etki gösteriyor. kısırlığı önlüyor Cinsel sorun yaşayanlara ilaç gibi etki eden çam fıstığı,sperm sayısını artırarakkısırlık tedavisinde önemlirol oynuyor. İştahı kapatarak kilo kontrolü sağlayan bu fıstık kalp sağlığını koruyor, tansiyonu da düzenliyor. Çam fıstığının yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor: Vücuda dinçlik ve kuvvetverir.
Cinsel gücü ve cinsel arzuyu artırır, sperm sayısında artış sağlar. Bu da kısırlık tedavisinde son derece önemlidir. Romatizma, sırt, belağrılarına iyi gelir.
Mesane taşı, iltihabı ve kumuna etki eder. Bağışıklık sisteminikuvvetlendirir.
Sağlıklı diş ve kemikler için ideal bir gıdadır. Kas kramplarının veyorgunluğun giderilmesineyardımcı olur.
Verem, grip, öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir. Nefes darlığı, astımve bronşite karşı etkilidir.Göğsü yumuşatır.
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