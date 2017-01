Kadınların kalbi krize meyilli

hastalıklarıolarak kabul edilse de, kalp krizi kadınlarda bir numaralı olum sebebi. 80'li yıllardan gunumuze toplam kalp krizi gorulme oranı azalırken, 40-50 yaş arasındaki kadınlarda bu oran giderek arttı. Oyle ki; erkeklerde kalp krizi sonrası olum oranı yuzde 36 iken, kadınlarda yuzde 47 seviyelerinde. Ulkemizin kadınlarda kalp krizi nedeniyle olum oranı acısından Avrupa birincisi olduğunun altını cizen; "Kadınlar kalp yetersizliği ve inme acısından da erkeklere gore daha riskli durumda" dedi.hastalıkları şoyle sıraladı...: 20 yıl boyunca hamilelik diyabeti olan kadınların izlendiği bir araştırmaya gore; diyabet ve diğer metabolik sorunlar, henuz belirtileri ortaya cıkmadan once bile kadınlarda damar kireclenmesini tetikleyebiliyor.bu durum nedeniyle, kadınların kalp hastalıkları yonunden daha erken yaşta takip edilmesi onemli.: Polikistik over sendromu olan kadınlarda, kalp damar hastalığı riskini artıran coklu risk faktorleri bulunuyor. Bu faktorler arasında erkek cinsiyet hormonlarının yuksekliği, santral obezite, insulin direnci, şeker intoleransı ve kolesterol duzeylerinin artması yer alıyor. Polikistik over, kadınlarda damar kireclenmesi riskini de iki kat artırabilen bir hastalık.: Hamilelik sırasında gelişen hipertansiyon uzun donemde kadınlarda kalp hastalığı nı 6 kat, diyabet riskini ise 3 kat artırıyor. Bu riskin doğumdan sonraki ilk 5-10 yıl icinde bile ortaya cıkma ihtimali mevcut.: Menopozun olumsuz etkilerinden korunmak icin yapılan tedaviler kalp hastalıkları riskini artırabiliyor. Hormon tedavileri, hem kanın pıhtılaşma eğilimini hem de kalp damar hastalıkları riskini yukseltiyor.: Uygulanan kemoterapi-radyoterapi doğrudan veya dolaylı yoldan kalp hastalığı riskini artırıyor.: Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu gelişen bir hastalık grubu olan otoimmun hastalıklar, ozellikle genc kadınları tehdit ediyor. Romatizmal hastalıklar kalbi vuruyor.kalp krizinin sıklıkla standart göğüs ağrısı şeklinde belirti vermediğine dikkat çeken, bu yüzden ciddi sorun yaşadığını söylüyor. Kadınlarda sıklıkla görülen kalp krizi şikayetlerinin;olabildiğini belirten Dr. Karadağ; doktor muayenesi gerektiren belirtileri ise şöyle sıralıyor: "Ani bastıran yorgunluk, nefes darlığı, göğüs üzerinde baskı hissi, mide ağrısı, boyun, sırt, çene, sağ kol ve sağ omuzda ağrı, ani soğuk ter boşalması gibi durumlarda hemen doktora gidilmesi gerekiyor."Kadınlarda kalp boyutları daha küçüktür.Hormonal olarak östrojen ve progesteron baskındır.Damar yapısı daha incedir, kalp damarlarındaki darlıklarsa daha uzundur.Kalbin atım hacmi yüzde 10 daha azdır.Nabız sayısı daha yüksektir.Adet döngüsü, kan pıhtılaşmasında ve elektrokardiyografi (EKG) bulgularında değişikliklere yol açar.