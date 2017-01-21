Yol Durumu
  1. Pekmezle dert etme

İnatçı öksürüğü ‘yakı’n gitsin

İnatçı öksürüğü ‘yakı’n gitsin
Kış hastalıkları herkesi canından bezdirdi. İlaclara rağmen bir turlu gecmeyen oksuruk ise bıktırdı. Uzmanlar inatcı oksuruğe karşı bitkisel yakı tavsiye etti: "Rendelediğiniz bir miktar zencefili bal, zeytinyağı ve un ile karıştırın. Daha sonra gazlı bezin uzerine surun. Bu bezi goğsunuze yapıştırın. Uzerini bir havlu ile sarıp yatın. Ertesi sabah oksuruğunuzun hafiflediğini goreceksiniz. Karışımı cocuklar icin yapacaksanız, onlarda yakının 2-3 saat kalmasına ozen gosterin. Zencefil iceriğinden dolayı bu yakı terlemeye yol acacaktır. Cocuğun terli kıyafetlerini değiştirmek onemli."
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar