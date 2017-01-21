İnatçı öksürüğü ‘yakı’n gitsin

Kış hastalıkları herkesi canından bezdirdi. İlaclara rağmen bir turlu gecmeyen oksuruk ise bıktırdı. Uzmanlar inatcı oksuruğe karşı bitkisel yakı tavsiye etti: "Rendelediğinizbir miktar zencefili bal, zeytinyağıve un ile karıştırın. Daha sonra gazlı bezin uzerine surun. Bu bezi goğsunuze yapıştırın. Uzerini bir havlu ile sarıp yatın. Ertesi sabah oksuruğunuzun hafiflediğini goreceksiniz. Karışımı cocuklar icin yapacaksanız, onlarda yakının 2-3 saat kalmasına ozen gosterin. Zencefil iceriğinden dolayı bu yakı terlemeye yol acacaktır. Cocuğun terli kıyafetlerini değiştirmek onemli."
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