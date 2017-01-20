Ye kuruyu bul şifayı!

KANSERDEN KORUYOR
Kuru baklagiller kolesterol icermez. Yapılarındaki posa ile kolesterolün düşürülmesine ve kan şekerinin dengelenmesine yardım ederler. Kalın bağırsak florasını olumlu yonde değiştirerek yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Aynı zamanda rektum kanserinden korunmaya yardımcı olur. Diyet posasının 13 g/gun arttırılmasıyla bu tur kanserin yuzde 31 oranında azaltılabileceği klinik deneylerle saptanmıştır.
FAZLA KİLOLARA ELVEDA...
Baklagillerin bir diğer faydası ise kilo kontrolune yoneliktir. Tokluk duygusu yaratmaları ve acıkmayı engellemeleri sonucu fazla kalori de içermedikleri için kilo koruma ve zayıflama programları için ideal bir besin grubudur. Bu faydaları goz onune alındığında kuru baklagiller haftada en az 3 kez mutlaka tuketilmelidir. Kuru baklagiller, 4 temel besin grubundan birini oluşturan et, yumurta ve kuru baklagiller grubu icinde yer alır. Hayvansal kaynaklı protein tuketimi yetersiz olan birey ya da toplumlarda protein gereksinimini karşılaması açısından onemli olan kuru baklagillerin protein kalitesi orta derecededir. Tahıl urunleri ve sebze yemeklerinin icine mercimek, nohut gibi kuru baklagillerin katılması ile protein kalitesini yukseltir. Ornek olarak; nohut ile bulgur veya kuru fasulye ile pirinç pilavının bir arada tüketilmesi çok daha yararlı olacaktır. Hatta mercimekli bulgur pilavı, erişteli mercimek, nohutlu pirinc pilavı, mercimek koftesi gibi farklı alternatifler de uretilebilir.
ÖNCEDEN ISLATIN SIKINTI YAŞAMAYIN
Fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller iyi pişirilmediğinde sindirim zorluğuna neden oluyor. Önceden ıslatılarak bu sorunun ortadan kalktığını söyleyen Pınar Kural Enç, "Yanında yeşil salata yiyerek baklagildeki demirin emilimini artırabilirsiniz" diyor.
EN EKONOMİK PROTEİN KAYNAĞI
Kuru baklagillerin en sağlıklı ve ekonomik protein kaynağı olduğunu soyleyen Pınar Kural Enc, "Ozellikle et, yumurta bulunmadığı ya da yağ ve kolesterolden kısıtlı diyet onerildiği durumlarda imdada kuru baklagiller yetişir" diyor. Enc, baklagillerin etle pişirilerek besleyici değerinin artırılacağını belirtiyor.
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