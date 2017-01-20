Sosyal medyada tanıdı, karaciğerini verdi





İzmir'de yaşaması için acilen organ nakline ihtiyaç duyan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, sosyal medyadan görüp yardımına koşan kadın sayesinde hayata döndü.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Büşranur Balcıoğlu, yaklaşık 3 ay önce mide bulantısı, kusma, gözlerde ve cilt renginde sararma şikayetleriyle Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu.

Hepatit A'ya bağlı sarılık geçirdiği anlaşılan Balcıoğlu, akut karaciğer yetmezliği tanısıyla İzmir'deki hastanelerde tedavi gördü.

Yaşaması için karaciğer nakline ihtiyaç duyan ancak ailesinden canlı donör bulamayan Balcıoğlu'nun çaresizliğini ablası Arzu Cora sosyal paylaşım sitesinde anlattı.

Cora'nın mesajını 3 yıl önce kalp nakli olan ve sağlıkla ikinci hayatını yaşayan arkadaşı Yüksel Çoban (30) ve yüzlerce kişi paylaştı.

Çoban'ın kuzeninin eşi Nesrin Özdemir de çağrıdan etkilenerek karaciğerinden parça verebileceğini açıkladı.

Tetkikler ve etik kurul prosedürünün tamamlanmasının ardından nakil operasyonu İzmir Kent Hastanesi'nde Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından 4 Ocak'ta gerçekleştirildi.

"ÇOK RİSKLİ BİR SÜREÇ OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Muhasebe sorumlusu bir çocuk annesi Nesrin Özdemir, 25 gün önce sosyal paylaşım sitesinde akrabasının paylaşımını gördüğünü belirterek, "Akrabamız da 3 yıl önce kalp nakli geçirdi. O süreçte ailesinin hep yanındaydım, süreci baştan sona gördüm, o ailesinin çaresizliklerini. Onun internetteki paylaşımını gördüm ve sabah aradım." dedi.

Genç kızın yaşamak için organ nakline ihtiyacı olduğunu öğrenince konuyu araştırdığını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Araştırdım, çok riskli bir süreç olmadığını öğrendim. Eşimle konuştum, o da destekledi, 'verebilirim' dedim. Büşra'nın ablasıyla temasa geçtim. 31 yaşındayım, 19 yaşında bir kızım oldu şu an. Bundan sonra da görüşeceğiz, ciğerim o benim. Anne olunca herhalde olaylara biraz daha farklı bakıyor insan. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın."

Özdemir, eşi Mustafa Özdemir'in kendisine çok yardımcı olduğunu ve oğulları 21 aylık Toprak'ın bakımını üstlendiğini dile getirdi.

"NESRİN ABLA BENİM ARTIK İKİNCİ ANNEM"

Babasını 10 yıl önce yitiren Büşranur Balcıoğlu da kaybettiği yaşama umuduna ablasının sosyal medyada paylaştığı bir mesajla yeniden kavuştuğunu belirtti.

Yeni bir hayata başladığını kaydeden Balcıoğlu, "Nesrin Abla benim artık ikinci annem. Bana yeni bir hayat verdi, minnettarım. Hastalığım nedeniyle ara vermek zorunda kaldığım okuluma dönmek istiyorum. Bir başka büyük arzum ise ilkokuldan beri hiç bırakmadığım, okul takımında da oynadığım voleybola yeniden başlamak." diye konuştu.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç da Büşra Balcıoğlu'nun genç bir hasta olduğunu, hastalığın tam nedenini bilemediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Akut karaciğer yetmezliği dediğimiz oldukça ağır bir durum bu. Bu hastalar çok hızlı nakil olmazlarla günler haftalar içinde kaybedilmeleri söz konusu. O nedenle çok hızlı nakil yapmamız gerekiyordu."

Özdemir'in taburcu edildiğini söyleyen Kılıç, Balcıoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğunu, birkaç güne evine dönebileceğini ifade etti.