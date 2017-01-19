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Sindirime

Sindirime karalahana
Kış sebzelerinin en besleyicileri arasında yer alan , cilt, diş ve kemik dokularının sağlamlığını arttırır. Vücudu zehirli maddelerden arındırır. Taze kara lahana suyu, mide ve bağırsak ülserine iyi gelir. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur ve bağırsak iltihaplarına karşı koruyucudur.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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