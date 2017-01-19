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Karaciğere

Karaciğere kereviz
Kereviz kandaki stres hormonlarını azaltır, sinir ve yorgunluğu giderir. Kanı temizler. Karaciğer şişliğine ve sarılığa deva olur. Sivilceleri azaltır. Gaz söktürücüdür. Böbrek kumunun ve taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon, şeker ve prostat hastalarına faydalıdır. Hipertansiyonu ve kolesterolü düşürür.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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