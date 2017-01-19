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İstanbul'a kar geri geliyor

İstanbul'da geri geliyor. Önümüzdeki hafta İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor.

İstanbula kar geri geliyor

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAR BEKLENİYOR
Sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek. Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 18:20
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