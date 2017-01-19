Diyabeti gözden kaçırma!

Çağın hastalığı olan diyabet, gözlerimizi de tehdit ediyor. Özellikle göz kaslarını felç eden şeker hastalığı, paralitik göz kayması ve çift görmeye sebep oluyor. Retinadaki damarları tıkayıp, gözün beslenmesini etkiliyor. Beslenmeyen alanlarda ise normal retinadan daha küçük damarlar gelişiyor. Kolay kanama eğilimi gösteren bu damarlar, müdahale edilmezse körlüğe neden oluyor. Uzmanlar ise erken tedavinin önemine değiniyor. Hastalığın ilk evresinde uygulanacak lazer tedavisi ile hastalar sağlığına kavuşuyor. Ancakgeç kalındığında 1-2 yıl içerisinde görmekayıplarının başlayacağı belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.