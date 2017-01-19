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i gözden kaçırma!

Diyabeti gözden kaçırma!
Çağın hastalığı olan , gözlerimizi de tehdit ediyor. Özellikle göz kaslarını felç eden şeker hastalığı, paralitik göz kayması ve çift görmeye sebep oluyor. Retinadaki damarları tıkayıp, gözün beslenmesini etkiliyor. Beslenmeyen alanlarda ise normal retinadan daha küçük damarlar gelişiyor. Kolay kanama eğilimi gösteren bu damarlar, müdahale edilmezse körlüğe neden oluyor. Uzmanlar ise erken tedavinin önemine değiniyor. Hastalığın ilk evresinde uygulanacak lazer tedavisi ile hastalar sağlığına kavuşuyor. Ancak geç kalındığında 1-2 yıl içerisinde görme kayıplarının başlayacağı belirtiliyor.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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