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aşkın ilacı

Çörek otu aşkın ilacı
Mucizevi özelliğiyle bilinen nun faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok a çare olan çörek otu, kadınlarda ve erkeklerde cinsel soğukluğu azaltıyor. yu arttırıyor. Doğurganlığa da faydası olan çörek otu, erkeklerde sperm sayısını arttırıyor.

AĞRILARI DİNDİRİYOR
Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin de yardımına koşuyor. İçerisinde bulunan beta karotin, A, E ve C vitaminleri ile vücudumuzun savunma sistemini destekliyor. Mide ve bağırsak dostu olan çörek otu, gaz problemi yaşayanlara şifa oluyor. Öte yandan nefes darlığı, astım ve öksürüğü iyileştiren bir etki gösteriyor. Yağı da şifa saçan çörek otu, regl ve diş ağrılarını azaltıyor. Saç dökülmesini engelliyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlayıp idrar söktürücü özelliği ile safrayı rahatlatıyor. Vücudumuza ve kalbimize kuvvet veriyor.
Cinsel soğukluğu gideren çörek otu, kısırlığa çare oluyor. Sperm sayısını arttırıp hamile kalmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca saçları besleyip dökülmeyi engelliyor
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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