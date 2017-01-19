Çörek otu aşkın ilacı

Mucizevi özelliğiyle bilinen çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok cinsel soruna çare olan çörek otu, kadınlarda ve erkeklerde cinsel soğukluğu azaltıyor. Libidoyu arttırıyor. Doğurganlığa da faydası olan çörek otu, erkeklerde sperm sayısını arttırıyor.
AĞRILARI DİNDİRİYOR
Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin de yardımına koşuyor. İçerisinde bulunan beta karotin, A, E ve C vitaminleri ile vücudumuzun savunma sistemini destekliyor. Mide ve bağırsak dostu olan çörek otu, gaz problemi yaşayanlara şifa oluyor. Öte yandan nefes darlığı, astım ve öksürüğü iyileştiren bir etki gösteriyor. Yağı da şifa saçan çörek otu, regl ve diş ağrılarını azaltıyor. Saç dökülmesini engelliyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlayıp idrar söktürücü özelliği ile safrayı rahatlatıyor. Vücudumuzave kalbimizekuvvet veriyor.
Cinsel soğukluğu gideren çörek otu, kısırlığa çare oluyor. Sperm sayısını arttırıp hamile kalmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca saçları besleyip dökülmeyi engelliyor
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