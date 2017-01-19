Cildini eşek sütüyle besle

Soğuk havalar, sadece bağışıklık sistemimizi zayıflatıp hasta etmiyor. Cildimizi de hassaslaştırıp,kuruyup çatlamasınaneden oluyor. Sağlık açısından anne sütüne rakip olarak gösterilen eşek sütü ve sabununun faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle kanser hastalarınaiyi geldiği belirtilen eşeksütü, kozmetik alanında da hızkesmeden yükseliyor. İçerisinde bulunan maddelerin nemlendirici etkisi ile cildimizi besliyor. Düzenli kullanımı, ciltteki lekeleri, sivilceyi ve egzamayı kökten çözüyor. Özellikle hassas ciltli kadınların yarımına koşuyor. Efsanelerde Kleopatra'nın bilemeşhur süt banyolarında eşeksütü kullandığı söyleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.