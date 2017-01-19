B12 eksikliği vuruyor beyni

TEDAVİ ŞART
Vücutta bulunan B12 vitamini düzeyinin ölçümü basit bir kan testi ile yapılmaktadır. B12 vitamini olmadan sağlıklı bir yaşam mümkün değildir. Vücut, B12 vitaminini kendisi üretmemekte, gıdalarla almaktadır. Hiç alım olmadığı taktirde depolardaki bu vitamin, vücudu 2-4 yıl idare etmektedir. Daha sonra eksikliğe bağlı şikayetler kendisini göstermektedir. Tedavi yönteminde ise B12 vitamini, hap olarak veya enjeksiyon (kas içi) şeklinde alınabilmektedir.
ÜLSERE DİKKAT
B12 vitamininin vücuda yeterli miktarda alınması için mide sağlığının normal olması gerekmektedir. Vitaminin yeterli miktarlarda emilmesi için hayvansal ürünlerde bol miktarda B12 bulunması ve midede İntrensek Faktör (İF) denen bir glikoproteinin var olması gerekir. Midede İF eksikliğine yol açan kanser ve ülser gibi mide hastalıkları ve ilaçları, B12 vitaminin emilimini engelleyerek vitaminin eksikliğine yol açmaktadır. Yine şeker hastalığı tedavisinde ve insülin direnci olan obezlerde kullanılan metformin gibi ilaçlar da B12 vitamini eksikliğine yol açmaktadırlar.
VEGANLAR RİSK ALTINDA
Vücutta B12 vitamininin eksik olmasının başında beslenme alışkanlıkları gelmektedir. Eksiklik özellikle hayvansal gıda tüketmeyen veganlarda görülmektedir. Eksikliğin bir diğer nedeni de mide hastalıklarıdır. Özellikle mide kanseri, gastrit gibi rahatsızlıkları olan hastalarda vitaminin eksikliğinden kaynaklanan sorunlara sık rastlanmaktadır. B12, bitkisel besinlerden daha çok hayvansal gıdalarda bolca bulunmaktadır. Hatta hayvansal ürünlerde olup, bitkisel ürünlerde olmayan neredeyse tek besin unsuru B12 vitaminidir. B12, şu gıdalarda bolca bulunmaktadır:
Deniz Ürünleri: Balık yumurtası, uskumru, somon, sardalya, istiridye, midye ve ton balıkları iyi birer B12 vitamini kaynağıdır.
Et: Kuzu ciğeri, sığır ciğeri, dana ciğeri, hindi ciğeri, ördek ciğeri, sakatat ve kaz ciğeri protein ve B12 ile beyin hücrelerimizi besliyor.
Süt ürünleri : B12 mitkarı, peynir tipine göre farklılıklar gösterir. 1 adet yumurta sarısı ise günlük ihtiyacın yüzde 6'sını karşılamaktadır.
HALSİZLİK EN BÜYÜK BELİRTİ
Yetişkinlerde özellikle üşüme, yorgunluk, halsizlik, depresyon, konsantrasyon güçlüğü olarak kendini göstermektedir. Tüm bunların yanında Pernisiyoz denen bir anemi türüne neden olmaktadır. Pernisiyoz anemide vücut, yeterli miktarda sağlıklı alyuvar yapamamaktadır. Oksijen taşıyacak yeterinli alyuvar olmaması da kendimizi daha yorgun ve bitkin hissetmemize neden olmaktadır.
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