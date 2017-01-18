Uyku apnesi yoruyor kalbi

Toplumda uykuda soluk durması olarak bilinen uyku apnesi, erkekleri vuruyor. Genç erkeklerde görülme oranı yüzde 4 iken, 60 yaş üzeri erkeklerde yüzde 60'lara kadar yükseliyor. Uzmanlar, kısa boylu, şişman göbekli, kısa boyunlu erkeklerin risk altında bulunduğunu belirtiyor. Gün içerisinde baş ağrısı, sinir ve konsantrasyon güçlüğüne neden oluyor. Doktorlar, hastalıktan kurtulmak için sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Tedavi edilmediği taktirde hayati tehlike yaratıyor. Kandaki oksijen miktarını düşürüp, kalp ve beyin gibi hayati önem taşıyan bölgelere temiz kan gitmesini engelliyor. Bu da kalp krizi, ani felç, hipertansiyon gibi pek çok hastalığın oluşumunu tetikliyor.