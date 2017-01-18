Öksürüğü soğan kürüyle yen

Mevsim hastalıkları yediden yetmişe herkesi vuruyor. Grip ve soğukalgınlığı kuruöksürüğü deberaberindegetiriyor. Geceleri uykudan uyandıran, gündüzleri ise dayanılmayacak şiddete ulaşan bu öksürüğün şifası ise soğan ve şekerden geçiyor. Soğan, eskiçağlardan beri doğalantibiyotik olarakbiliniyor. Şeker ile birleştiğinde ise mucize bir ilaç haline geliyor. Öksürüğü kesen kürüntarifi şöyle: Orta boy bir soğanın kabuklarını soyup dilimliyoruz. Bir kavanoza yerleştiriyoruz. Üzerini, tamamen kaplayacak kadar esmer şeker ile dolduruyoruz. Üzerini kapatıp bir gece bekliyoruz. Sabah kalktığımızda karışımın şurup şeklini aldığını göreceksiniz. Bu karışımıgünde 3 kez bir çaykaşığı tükettiğinizdeöksürüğünüzdeneser kalmadığınıgöreceksiniz.
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