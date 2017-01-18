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Öksürüğü soğan kürüyle yen

Öksürüğü soğan kürüyle yen
Mevsim hastalıkları yediden yetmişe herkesi vuruyor. Grip ve soğuk algınlığı kuru öksürüğü de beraberinde getiriyor. Geceleri uykudan uyandıran, gündüzleri ise dayanılmayacak şiddete ulaşan bu öksürüğün şifası ise soğan ve şekerden geçiyor. Soğan, eski çağlardan beri doğal antibiyotik olarak biliniyor. Şeker ile birleştiğinde ise mucize bir ilaç haline geliyor. Öksürüğü kesen kürün tarifi şöyle: Orta boy bir soğanın kabuklarını soyup dilimliyoruz. Bir kavanoza yerleştiriyoruz. Üzerini, tamamen kaplayacak kadar esmer şeker ile dolduruyoruz. Üzerini kapatıp bir gece bekliyoruz. Sabah kalktığımızda karışımın şurup şeklini aldığını göreceksiniz. Bu karışımı günde 3 kez bir çay kaşığı tükettiğinizde öksürüğünüzden eser kalmadığını göreceksiniz.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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