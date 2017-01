Kış sebzeleri güçlendirir herkesi

ayını yaşadığımız şu günlerde, soğuk havalar vücudumuzun hastalıklara karşı direncini azaltıyor. Dengesiz ve yetersiz beslenme alışkanlıklarımız, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar, vücudumuzun zayıf anını kolluyor. Yediden yetmişe herkesi vuran bu hastalıklardan korunmanın yolu ise soframızdan geçiyor. Kış sebzeleri, içerisinde bulunan vitamin ve mineraller ile mevsim hastalıklarına savaş açıyor. Bu sebzelerinin bağışıklık sistemimiz üzerindeki olumlu etkisinden bahseden, sağlıklı bir kış geçirmek için kış sebzelerini düzenli tüketmemiz gerektiği konusunda herkesi uyarıyor...ve sinir sistemi gelişimi için gerekli folat ve hücre fonksiyonlarında görevli potasyum açısından zengin bir kaynak olarak biliniyor.İçerisinde bulunan A vitamini ile sindirim ve solunum sistemlerinde oluşan mikroplara savaş açıyor. Vücut direncimizi arttıran C vitamininin yanı sıra, kanımızın pıhtılaşmasını sağlayan K vitaminini de bolca barındırıyor.arasında bilindiği gibi demir açısından zengin olmayan pazı ve ıspanak, içerisinde güçlü lif kaynakları, A ve C vitaminlerini barındırıyor.Porsiyon başına oldukça düşük kalori içeren bu sebzelerin faydaları, sadece bunlarla bitmiyor. İçerdiği oksalat isimli madde ile böbrek taşı sorunu yaşayan kişilerde bu sorunu artırabilen özellik içeriyor.Kabakyemeği, hem salatası hem de tatlısı ile kış aylarımızda sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. C, B vitaminleri, pantotenik asit, folik asit, potasyum ve yüksek miktarda karoten içeriyor. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Kabak, diğer sebzelerle kıyaslanınca kalori içeriği yüksek sayılabileceğinden, kontrollü porsiyonlarla tüketilmesi uygun görülüyor.kaynağı oldukça zengin olan enginar, sindirime yardımcı oluyor.Ayrıca safra yollarının ve karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. İçerisinde bulunan C vitamini ile inflamasyonda ve kollajen üretiminde olumlu etki gösteriyor.kalori içeriğiyle, tokluk hissi veriyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve soğuk havalarda vücudumuzun ihtiyacı olan sıvı desteğini sağlıyor. Ayrıca yüksek miktarda A vitamini içeriyor. Bu vitamin ile sindirim ve solunum sistemlerinin iç yüzeylerinde, gözde, bağışıklık sisteminde önemli koruyucu önemiyle biliniyor.baş tacı olan şalgam, az kalorili olmasına rağmen bol kalsiyum ve A, C, K vitaminleri içeriyor. Kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendirip, hastalıklara savaş açıyor.balık dendiğinde yanında olmazsa olmaz yeşilliklerin başında roka geliyor. A, C ve K vitaminleri ile kalsiyum açısından zengin olmasının yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve kan üretiminde rol oynayan demiri bolca içeriyor., potasyum, magnezyum ve bakır açısından zengin bir besin maddesi olarak biliniyor.Kış aylarında soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına deva oluyor.bulunan A vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, sağlıklı bir cilde ve gözlere kavuşmamızı sağlıyor.