Şifanın rengi kırmızıda gizli

CiLDE DOST 'DOMATES'
Suyunda bulunan antioksidan likopen sayesinde, kanseri ve kalp hastalıklarını onluyor. Vucutta biriken zehirli maddelerin atılmasında, kanın temizlenmesinde onemli bir rol oynuyor. Cilde tazelik veren domates, idrar sokturucu ozelliğinin yanı sıra karaciğer rahatsızlıklarına ve kan basıncının duzelmesine olumlu etki gosteriyor. Ayrıca romatizma hastalığının tedavisinde de kullanılıyor.
VİTAMİN DEPOSU 'ÇİLEK'
Strese iyi gelip sakinleştirici etki gosteriyor. Kansere karşı kalkan gorevi goruyor, yuksek ateşi duşuruyor. Besin değeri oldukca yuksek olan ve A, B, C vitaminlerini iceren cilek, bağışıklık sistemimizi de guclendiriyor.
VİRÜS DÜŞMANI 'VİŞNE'
Virüslere karşı bedenimizi koruyor. İshali kesiyor, ateşi duşuruyor ve bağışıklık sistemimizi guclendiriyor. Grip, nezle ve soğuk algınlığına onleyici etkisi bulunuyor. Kansere karşı da koruma sağlayan vişne, kanser hucrelerinin buyumesini engelliyor. Ozellikle okul doneminde gorulen kabakulak, suciceği ve kızamık gibi hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor.
KALBE KALKAN 'NAR'
İçerisinde bulunan ellagic asit, kanser oluşumunu engelliyor. Kalp dostu olan nar, icerisinde bulunan protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir ve A, C, E, B1, B2 vitaminleri ile enfeksiyonlara karşı vucut direncini koruyor. Suyu ise duşuk tansiyon, kotu kolesterol, kanser ve kalp rahatsızlıklarına savaş acıyor.
KARACİĞERE 'PANCAR'
KIŞ aylarında bolca tuketilen pancar, karaciğerin duzenli calışmasını sağlıyor. Şeker hastalığına ve bobreklere iyi geliyor. Kırmızı pancar suyu kanser tedavisinde kullanılıyor ve kanser oluşumunu engelliyor.
VEREME 'AHUDUDU'
Kanı temizleyip bedenimizi toksinlerden arındırıyor. Vucudumuza zindelik veriyor. A vitamini zengini olan ahududu losemi, verem, anemi gibi hastalıklara savaş acıyor. Yaprakları kaynatıldığında, diş eti hastalıklarına iyi geliyor.
DERDE DEVA 'TURNA YEMİŞİ'
Kan şekerini düşmesinin yanı sıra idrar yolları enfeksiyonlarını gideriyor. Yaşlanmaya ve kalp hastalıklarına savaş açıyor. İdrar söktürücü özelliği ile mesane kasılmasını, iştah kaybını engelliyor. Gut hastalığı ve romatizma ile savaşta olumlu etki gösteriyor. Ağız içi iltihaplarını, mide ve bağırsak ülserlerine deva oluyor. Damar sertliği ve boğaz yanmasını önlüyor. İçerdiği Omega-3 sayesinde beyin hücrelerindeki hasarı engelleyip, felç riskini azaltıyor.
ENFEKSİYONA KARŞI 'ELMA'
İçerdiği, antosiyanin sayesinde kanser riskini azaltıyor. Damar sertleşmesini önleyip, kan basıncını düzenliyor. İltihaplanmaları durduruyor. Cilde parlaklık veriyor. Ayrıca içerdiği vitamin ve elementler sayesinde vücudu güçlendirip hastalıklara karşı koruyor. Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi de bulunan elma, bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlıyor.
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