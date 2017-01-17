Marulye bunamayı engelle!

Çin'de bulunan Kuzeybatı A&F Universitesi'nin gercekleştirdiği araştırmaya gore E vitamini yonunden oldukca zengin olan marul, sık tuketilmesi halinde Demans (bunama) hastalığını onluyor. Beyin hucrelerini guclendiriyor. Marul ayrıca B1 ve B 12 vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum gibi mineraller iceriyor. Etkili bir demir deposu olmasından dolayı, demir eksikliğinden kaynaklanan anemi hastalığı ve sac dokulmesine karşı bunyeyi guclendiriyor. Uzmanlar, bunama ve Alzheimer hastalığına yakalanmamak icin balık yağı, fındık, ceviz,ton balığı, yumurta sarısıgibi besinlerin tüketilmesigerektiğini söylüyor.
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