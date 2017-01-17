Havuç dolusu mucize

Saç dokulmesi, erkek ve kadınlarda sıklıkla goruluyor. Saçlarımızı güçlendirmenin yolu ise yediklerimizden geçiyor. Gunluk hayatta tukettiğimiz besinler, saclarımızın canlanmasını sağlıyor. İşte o besinlerden bazıları:



Kırmızı et: Yeterli miktarda alınmayan protein, sacın cansızlaşmasına neden oluyor. Kırmızı et ise duzenli tuketildiğinde sacların guclu uzamasını sağlıyor. Dokulmeleri engelliyor.



Yumurta: Demir, cinko, fosfor, biotin gibi vitaminler acısından zengin olan yumurta, sacı besliyor. Ayrıca sacın parlamasını sağlıyor.



Kabak çekirdeği: Magnezyum, potasyum, fosfor bakımından zengin olan kabak cekirdeği, sacı kalınlaştırıp, kırılmaları onluyor.



Zeytinyağı: Adeta doğal bir ilac olan zeytinyağı, icerisindeki E vitamini ile sac derisini besliyor. Sacı besleyip guclendiriyor.