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Havuç dolusu mucize

Saç dokulmesi, erkek ve kadınlarda sıklıkla goruluyor. Saçlarımızı güçlendirmenin yolu ise yediklerimizden geçiyor. Gunluk hayatta tukettiğimiz besinler, saclarımızın canlanmasını sağlıyor. İşte o besinlerden bazıları:

Kırmızı et: Yeterli miktarda alınmayan protein, sacın cansızlaşmasına neden oluyor. Kırmızı et ise duzenli tuketildiğinde sacların guclu uzamasını sağlıyor. Dokulmeleri engelliyor.

Yumurta: Demir, cinko, fosfor, biotin gibi vitaminler acısından zengin olan yumurta, sacı besliyor. Ayrıca sacın parlamasını sağlıyor.

Kabak çekirdeği: Magnezyum, potasyum, fosfor bakımından zengin olan kabak cekirdeği, sacı kalınlaştırıp, kırılmaları onluyor.

Zeytinyağı: Adeta doğal bir ilac olan zeytinyağı, icerisindeki E vitamini ile sac derisini besliyor. Sacı besleyip guclendiriyor.
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