Lahana askına

Birçok hastalığa iyi gelen lahana, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Lahananın içindeki bazı enzimlerin cinsel gücü artırdığını söyleyen uzmanlar, "Lahana yiyen erkeklerin cinsel isteğinde artış görülmüştür" diyor. Cinsel hayatında sorun yaşayanlara özellikle lahana tüketmelerini öneren uzmanlar, bu şifa deposu sebzenin yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...



Alzheimer riskini azaltır: Düzenli olarak lahana tüketimi zihinsel hastalıkların ortaya çıkmasına engel olabilir. Özellikle yaşlılık döneminde sık rastlanan Alzheimer hastalığını önleyebilir. Beyin sağlığını korur.



Kanserden korur: Kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır ve diğer hücrelere zarar vermesine engel olur.



Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini açısından çok zengin olan lahana bağışıklık sisteminin güçlendirip, vücuda güç verir.



Göz sağlığını korur: Lahana beta karoten içeriği için gözlerin makula dejenerasyonu hastalığına yakalanma riskini azaltır.



Kilo verdirir: Bir fincan pişirilmiş lahana 33 kalori içermektedir. Özellikle lahana çorbası diyeti kilo vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca kabızlık sorunlarını giderir.