Yüz güldüren ekşilik!

Kış aylarında soğuk algınlığına karşı bol bol tüketilen vitamin deposu greyfurt, cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor. Cinsel gücü artıranbir meyve olan greyfurtun özellikle suyununaç karnına içilmesi öneriliyor. Ancak, çeşitli hastalıklara karşı ilaç kullananların greyfurtamesafeli yaklaşması gerekiyor.
ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN
İçindeki maddelerin ilaç ile etkileşime geçip vücuda zarar verebileceğini söyleyen uzmanlar, "Özellikle kolesterol, yüksek tansiyon, kalp,mide ve antidepresan ilaçları kullananlargreyfurt yemeden önce mutlaka doktorunasormalı. Sara hastaları ve iktidarsızlığa karşıilaç içenler de önce doktorundan onay almalı" diyor. Uzmanlar, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, cinsel hayatında güçsüzlük yaşayanlar için greyfurtun ilaç gibi etki ettiğini belirtiyor. Her derde deva greyfurtun yararları ise şöyle sıralanıyor...
✖ Erkeklerin prostat kanseri olma riskiniyüzde 82 oranında azalttığı tespit edilmiştir.
✖ Kolesterolü düşürür.
✖ Sindirim sistemini çalıştırır, kabızlıkyaşayanların imdadına yetişir.
✖ Kalp rahatsızlıklarına karşı etkilidir.
✖ Ağız kanserlerinin oluşumunuengeller.
✖ Metabolizmayı hızlandırır, kilo verdirir.
✖ Vücudu enfeksiyonlara karşıkorur.
✖ Karaciğere yararlıdır. Bu organın temizlenmesine yardımcı olur.
✖ Dişeti kanamalarınıdurdurur.
✖ İçerdiği C vitamini özellikle astım hastalığı için faydalıdır.
✖ Çocuklardaöksürük ve buruntıkanıklığını giderir.
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