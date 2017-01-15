Yüz güldüren ekşilik!

Kış aylarında soğuk algınlığına karşı bol bol tüketilen vitamin deposu greyfurt, cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor. Cinsel gücü artıran bir meyve olan greyfurtun özellikle suyunun aç karnına içilmesi öneriliyor. Ancak, çeşitli hastalıklara karşı ilaç kullananların greyfurta mesafeli yaklaşması gerekiyor.



ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN

İçindeki maddelerin ilaç ile etkileşime geçip vücuda zarar verebileceğini söyleyen uzmanlar, "Özellikle kolesterol, yüksek tansiyon, kalp, mide ve antidepresan ilaçları kullananlar greyfurt yemeden önce mutlaka doktoruna sormalı. Sara hastaları ve iktidarsızlığa karşı ilaç içenler de önce doktorundan onay almalı" diyor. Uzmanlar, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, cinsel hayatında güçsüzlük yaşayanlar için greyfurtun ilaç gibi etki ettiğini belirtiyor. Her derde deva greyfurtun yararları ise şöyle sıralanıyor...



✖ Erkeklerin prostat kanseri olma riskini yüzde 82 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

✖ Kolesterolü düşürür.

✖ Sindirim sistemini çalıştırır, kabızlık yaşayanların imdadına yetişir.

✖ Kalp rahatsızlıklarına karşı etkilidir.

✖ Ağız kanserlerinin oluşumunu engeller.

✖ Metabolizmayı hızlandırır, kilo verdirir.

✖ Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

✖ Karaciğere yararlıdır. Bu organın temizlenmesine yardımcı olur.

✖ Dişeti kanamalarını durdurur.

✖ İçerdiği C vitamini özellikle astım hastalığı için faydalıdır.

✖ Çocuklarda öksürük ve burun tıkanıklığını giderir.



