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Turşu-sirke-boza gribe yakalanma

Salgın halinde görülen gribin yanı sıra bronşit ve zatürre gib ihastalıklar hayati tehdit yaratıyor Uzmanlar, ‘Korunmak için doğru k şart. Şu günlerde fermente gıdalara ağırlık verin’ diyor

Turşu-sirke-boza gribe yakalanma
Hastanelerin acil servisleri şu günlerde , bronşit ve zatürre vakalarıyla dolup taşıyor. Erken teşhis ve doğru tedavi ile üstesinden gelinebilecek bu hastalıklardan korunmak için uzmanlardan art arda uyarıları geliyor. Özellikle yaşlılar, kalp, akciğer hastaları, kanser tedavisi görenler, karaciğer-böbrek yetersizliği olanlar ve küçük çocuklar, bağışıklık sistemleri zayıf olduğundan daha kolay hastalanıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü, Dr. Özgür Şamilgil, soğuk havanın getirdiği salgın hastalıklardan korunmanın yollarını şöyle anlatıyor...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN
C vitamininden zengin portakal, greyfurt kırmızı biber, kuşburnu, boza, kefir, yoğurt, sirke, turşu gibi fermente edilmiş, faydalı bakterilerden zengin gıdalar, bağışıklık sisteminin hammaddesi olan hayvansal proteinler için balık, et ve süt ürünlerinin tüketilmesi mikroplara, soğuğa karşı dayanıklılığı arttırıyor. Şekerli gıdalar bağışıklık sisteminin mikroplarla mücadelesini zorlaştırıyor, pirinç, patates, hamur işleri, tatlılar, şerbetler, meşrubatlar bu açıdan zararlı görülüyor. Hastalıklara karşı koruyucu olan D vitamini, kışın güneş görmediğimiz için eksiliyor. Bu yüzden D vitamini kan düzeyinizi ölçtürerek, doktor tavsiyesiyle takviye alınması gerekir.

RİSK BÜYÜK!
Akciğer sorunu olanların burun ve ağızdan soğuk havayı ciğerlerine çekmeleri başta soğuk algınlığı, nezle, grip ve daha da önemlisi zatürre riskini artırıyor. Bu nedenle kalın atkı, kar maskesi benzeri kıyafetler kullanılmalı. Kalp-damar hastalarının, soğuğun yarattığı stres hormon artışı nedeniyle ani damar daralması sonucu kalp krizi ve inme riski nedeniyle çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.

ÇAY YERİNE IHLAMUR
Yeterli sıvı alımı olmadan uzun süre soğukta kalmak vücudun uç noktalarında kılcal damarlarda daralmaya neden oluyor. Bu da mikropların dışarı atılması için gereken burun akıntısı ve balgamın koyulaşmasına yol açıyor. Kahve-çay gibi idrar söktürücü özelliği olan içecekler aslında burun ve boğaz salgılarını kuruttuğundan, bunun yerine ıhlamur, kuşburnu, nanelimon çayı tüketimi öneriliyor. Ayrıca soğukta başı korumak gerek. Başı korumamak, soğuk çarpması sonucu sinüzit, orta kulak ve bademcik iltihabına neden olur.

KAT KAT GİYİNİN
Bir veya iki kalın kazak yerine kat kat giyilen kıyafetler gereğinde gün içerisinde girdiğimiz sıcak ortamlarda terlemeyi engellemek, ortama uymak için inceltilebiliyor. Aksi taktirde üzerimizde biriken ter dışarıya çıktığımızda üşütmemize ve kas tutulmalarına neden olabiliyor.

İLACINIZI UNUTMAYIN
Yüksek tansiyonu olanların burun, kulak, baş, eller, ayaklar ve parmaklardaki kılcal damarların soğuktan büzüşmesi sonucu tansiyonlarının daha da yükselebileceğini bilerek doktorlarına danışıp, yanlarına acil durumda kullanacak ilaçlarını almaları gerekir.
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