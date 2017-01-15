Turşu-sirke-boza gribe yakalanma

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN
C vitamininden zengin portakal, greyfurt kırmızı biber, kuşburnu, boza, kefir, yoğurt, sirke, turşu gibi fermente edilmiş, faydalı bakterilerden zengin gıdalar, bağışıklık sisteminin hammaddesi olan hayvansal proteinler için balık, et ve süt ürünlerinin tüketilmesi mikroplara, soğuğa karşı dayanıklılığı arttırıyor. Şekerli gıdalar bağışıklık sisteminin mikroplarla mücadelesini zorlaştırıyor, pirinç, patates, hamur işleri, tatlılar, şerbetler, meşrubatlar bu açıdan zararlı görülüyor. Hastalıklara karşı koruyucu olan D vitamini, kışın güneş görmediğimiz için eksiliyor. Bu yüzden D vitamini kan düzeyinizi ölçtürerek, doktor tavsiyesiyle takviye alınması gerekir.
RİSK BÜYÜK!
Akciğer sorunu olanların burun ve ağızdan soğuk havayı ciğerlerine çekmeleri başta soğuk algınlığı, nezle, grip ve daha da önemlisi zatürre riskini artırıyor. Bu nedenle kalın atkı, kar maskesi benzeri kıyafetler kullanılmalı. Kalp-damar hastalarının, soğuğun yarattığı stres hormon artışı nedeniyle ani damar daralması sonucu kalp krizi ve inme riski nedeniyle çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.
ÇAY YERİNE IHLAMUR
Yeterli sıvı alımı olmadan uzun süre soğukta kalmak vücudun uç noktalarında kılcal damarlarda daralmaya neden oluyor. Bu da mikropların dışarı atılması için gereken burun akıntısı ve balgamın koyulaşmasına yol açıyor. Kahve-çay gibi idrar söktürücü özelliği olan içecekler aslında burun ve boğaz salgılarını kuruttuğundan, bunun yerine ıhlamur, kuşburnu, nanelimon çayı tüketimi öneriliyor. Ayrıca soğukta başı korumak gerek. Başı korumamak, soğuk çarpması sonucu sinüzit, orta kulak ve bademcik iltihabına neden olur.
KAT KAT GİYİNİN
Bir veya iki kalın kazak yerine kat kat giyilen kıyafetler gereğinde gün içerisinde girdiğimiz sıcak ortamlarda terlemeyi engellemek, ortama uymak için inceltilebiliyor. Aksi taktirde üzerimizde biriken ter dışarıya çıktığımızda üşütmemize ve kas tutulmalarına neden olabiliyor.
İLACINIZI UNUTMAYIN
Yüksek tansiyonu olanların burun, kulak, baş, eller, ayaklar ve parmaklardaki kılcal damarların soğuktan büzüşmesi sonucu tansiyonlarının daha da yükselebileceğini bilerek doktorlarına danışıp, yanlarına acil durumda kullanacak ilaçlarını almaları gerekir.
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