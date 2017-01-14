Her gün pancar aşka güç katar!

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel isteksizlik sorunları ortaya çıkıyor. Uzmanlar ise doğru beslenmenin cinsel hayatı uzattığına dikkat çekiyor. Gözler ise afrodizyak etkisi yapan besinlere çevriliyor. Bunların başında pancar geliyor. Tansiyonun ilacı olarak bilinen pancar, cinsel hayatı da canlandırıyor. İçerdiği vitaminlerle seks hormonlarının salgılanmasını tetikleyen pancar, özellikle erkeklerde cinselisteksizliği arttırıyor. Kan akışını hızlandırarak iktidarsızlık sorunlarını en aza indiriyor. Sperm kalitesini de arttıran pancar, kısırlık tedavisine de destek oluyor. Pancarın sağlığına olan faydaları kısaca şöyle özetleniyor:
Kalp-damar sağlığını korur.
Kan şekerini düzenler.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Kemikleri güçlendirir.
Kansızlığı giderir.
Tansiyonu düşürür.
Kansere yakalanma riskini düşürür.
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