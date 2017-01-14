Bitki çayı tüket hastalıkları alt et

BİTKİ çağları, doğal şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Kan şekerini düzenlemeden sakinleştirmeye, yağ yakmadan mikroplara karşı savaşmaya kadar birçok faydası bulunan bitki çayları, diyet sürecini de destekliyor. Ancak vücuda önemli faydaları bulunan bitki çaylarının yeterli miktarda tüketilmesi büyük önem taşıyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Gülünay, günde 2-3 fincandan fazla bitki çayı içmenin tansiyon problemine yol açabileceği ni belirtiyor. Gülünay, bitki çaylarının faydalarıyla ilgili şu bilgileri veriyor: KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEYEN

CHAİ ÇAYI: Chai çayı, özellikle kansere karşı savaşan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren birçok antioksidan içeriyor. İçeriğinde bulunan tarçın ve zencefil özütleri sayesinde soğuk kış günleri için iyi bir grip savar. Kan şekerini düzenlemenin yanı sıra doygunluk hissi vererek metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor.



GENÇLİK İKSİRİ BEYAZ ÇAY:

Zengin "kateşin" içeriğiyle metabolizmayı hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı oluyor. Antioksidan yapısıyla kanser oluşumunu önlüyor. Cildi güzelleştirerek yaşlanma, karşıtı etkiler gösteriyor. Aynı zamanda kalp sağlığını da koruyor.



YAĞ YAKAN YEŞİL ÇAY:

İçeriğindeki "epi-gallo-kateşin-3-gallat (EGCG)" biyolojik ögesi sayesinde yağ yakımını destekliyor. Sindirim enzimlerinin aktivitesini yavaşlatarak, kilo kaybını artırmaya yardımcı oluyor. Düzenli tüketiminde özellikle deri altı karın yağlarının azalmasında etkin rol oynuyor. Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun düşürülmesine yardımcı oluyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle DNA hasarı ve kanser gibi birçok hastalığın önlenmesinde etkin rol oynuyor.



GRİBE KARŞI IHLAMUR ÇAYI:

Soğuk algınlığı ve gribin en geleneksel tedavi yöntemi olan ıhlamur çayı, bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Boğazda oluşan tahrişleri önlerken, ağrı kesici ve iltihap giderici etkiler yapıyor. İdrar söktürücü özelliğe de sahip ıhramur çayını, 6 aydan büyük bebekler dahil her birey rahatlıkla tüketebiliyor.



DEPRESYONA KARŞI PAPATYA ÇAYI:

Papatya çayı, sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor. Strese bağlı uyku problemleriyle savaşarak uykusuzluğun önlenmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki alfa bisabolol ve azulene sebebiyle ülser, mide yanması gibi mide rahatsızlıklarına karşı iyi geliyor. 6 aydan büyük bebeklerde gaz spazmlarının önlenmesinde kullanılabiliyor.



ANNELER VE ÇOCUKLARA REZENE ÇAYI:

6 aydan büyük bebeklerden annelere kadar her yaş grubuna faydalı olan rezene çayı, gaz ve şişkinliği azaltıyor. Anne sütünü arttırıyor. Antimikrobiyal etkisiyle bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda iştah arttırıcı özelliği bulunuyor.



DOĞAL ANTİBİYOTİK ADA ÇAYI:

Yapraklarında bulunan doğal antibiyotik sayesinde bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Öksürüğün giderilmesine yardımcı oluyor. Buharının solunması durumunda sinüslerin ve akciğerin temizlenmesine de destek veriyor.



REFLÜ HASTALARINA NANE ÇAYI:

Antioksidan özelliğiyle virüs, tümör ve bakterilerle savaşarak vücudu koruyor. Yatıştırıcı etkisiyle mide yanması, mide bulantısı gibi durumlarda olumlu etki yaratıyor. Reflü hastalarında mide ekşimesini azaltıyor. İçeriğinde bulunan uçucu bileşenlerle boğazın yumuşamasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı oluyor.



ENFEKSİYON DÜŞMANI KUŞBURNU ÇAYI:

Antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruyor. İçeriğiyle etkin bir kan temizleyicisi ve raşitizm ilacı olarak görülüyor. Kronik yorgunluğu olan bireylere enerji veriyor. A vitamini ve karotenoid içeriğiyle göz sağlığını koruyor.



