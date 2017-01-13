Kokusunda aşk var

Vanilya, birçok tropikal ülkede yetiştirilen, tırmanıcı gövdeli bir bitki türüdür. Meyveleri 15-20 cm uzunlukta, yassı, iki uca doğru incelmiş, parlak siyahımsı renkli bir kapsül şeklindedir. Vanilya yeşilken toplanıp, suda haşlandıktan sonra kurutularak kullanılır. Kalsiyum, sodyum ve demir minerallerini barındırır. Kokusu özel fakat tadı acıdır. Çok az yağ içeren vanilyada hiç kolesterol yoktur, fakat şeker oranı yüksektir. Bu nedenle kalori değerine dikkat etmek gerekir.
Vanilya yağı: Sinir sistemini uyarıcı etkiye sahiptir. Mideyi uyarıcı ve cinsel gücü arttırıcı niteliktedir. Ayrıca adet söktürücüdür.
Vücudakuvvet ve enerji verir. Cinsel gücü veisteği arttırır. Sinirleri yatıştırır,bunalımı gidermeyeyardımcı olur. Ateş düşürücü özelliğivardır. Hazmıkolaylaştırır. Solunumyollarını temizler veöksürüğü kesmeyeyardımcı olur.
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