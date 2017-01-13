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Kokusunda aşk var

Sinir sistemini uyarıcı etkisi bulunan hoş kokulu vanilya cinsel gücü artırıyor, enerji veriyor ve ateş düşürüyor

Kokusunda aşk var
Vanilya, birçok tropikal ülkede yetiştirilen, tırmanıcı gövdeli bir bitki türüdür. Meyveleri 15-20 cm uzunlukta, yassı, iki uca doğru incelmiş, parlak siyahımsı renkli bir kapsül şeklindedir. Vanilya yeşilken toplanıp, suda haşlandıktan sonra kurutularak kullanılır. Kalsiyum, sodyum ve demir minerallerini barındırır. Kokusu özel fakat tadı acıdır. Çok az yağ içeren vanilyada hiç kolesterol yoktur, fakat şeker oranı yüksektir. Bu nedenle kalori değerine dikkat etmek gerekir.

Vanilya yağı: Sinir sistemini uyarıcı etkiye sahiptir. Mideyi uyarıcı ve cinsel gücü arttırıcı niteliktedir. Ayrıca adet söktürücüdür.

Vücuda kuvvet ve enerji verir.
Cinsel gücü ve isteği arttırır.
Sinirleri yatıştırır, bunalımı gidermeye yardımcı olur.
Ateş düşürücü özelliği vardır.
Hazmı kolaylaştırır.
Solunum yollarını temizler ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
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