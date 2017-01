Kış kilolarına şalgamla veda

havalarda metabolizmamız yavaşlar ve kendine bir savunma mekanizması oluşturduğundan enerji harcamak istemez. Bu yuzden yağ dokusunu korumaya yonelir. Surekli yeme hissinin artmasının yanında ozellikle de basit karbonhidrat iceren tatlı, şekerli, hamur işi gıdalara yonelim coğalır. Hareketlerimizin azalması, uyku surelerinin uzaması, evde gecirilen zaman da eklenince abur cubur tuketimi iyice artar. Fazladan alınan karbonhidratların vucutta yağ olarak depolanmasıyla belirgin bir kilo alımı gozlenir. Genellikle kış aylarında bircok kişide gozlenen depresyon hali de yeme eğilimini artırır. Fakat her besin grubu gibi karbonhidratında sınırlandırılması sağlığımız acısından onem taşır.şu bilgileri verdi... Hic karbonhidrat bulunmayan bir diyet yapılması, sağlık acısından kesinlikle doğru değil. Cunku karbonhidrat beyin hucrelerinin calışmasında etkin tek besin ogesidir. Vucuda da enerji sağlayan besin oğelerinin başında gelen karbonhidratlar beslenmemizde gunluk enerjinin yuzde 55 - 60'ını sağlar. Kan şekerini hızlı yukselten şeker, bal gibi basit şekerler yerine, lif miktarı yuksek, sağlık acısından daha faydalı olan kompleks karbonhidratlara yer vermeniz gerekir. Araştırmalar tam tahıllı, cavdar, yulaf ekmeği, karabuğday, yulaf, musli, buğday gevrekleri gibi kompleks karbonhidrat tuketiminde metabolizmanın hızlandığını, sinir ve sindirim sistemi duzenlediğini, kan yağlarını ve vucut yağlarını azalmasına yardımcı olduğunu gosterdi.Bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir, potasyum deposudur ve kemiklerinizin sağlığı için gerekli olan K vitamini bulundurur.Her evde bulunması gereken bir besindir. A vitamini açısından zengin olduğu için cildi gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.Kemik sağlığı için faydalı olan K vitamini barındırır. Diyetinize çok faydalıdır, tüm vitaminler vardır.Antioksidan gücü vardır. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. Bir dahaki sefere elma yerken süper sağlıklı bir besin yediğinizi unutmayın ve keyfini çıkarın.Bu tür köklü sebzelerle bu kış çok güzel çorbalar yapabilirsiniz. Havuç tatlı bir besindir ve son derece sağlıklıdır. Ayrıca liflidir. Kışın etrafınızdaki herkes hastayken sizin sağlıklı kalmanızı sağlayacak yegane besindir.Nar tüketen kişiler vücutlarının ihtiyacı olan tüm vitaminleri nardan aldıkları için bağışıklık sistemleri güçlenir, daha sağlıklı olurlar. Turp çok fantastik ve lezzetli bir sebzedir. Peki yaprağının da yendiğini biliyor muydunuz. İçerdiği beta-karoten, C, E, B6, B9 vitaminleri ile kalsiyum açısından çok iyi bir sebzedir. Turp yapraklarının yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi de vardır.Domates her ne kadar yaz mevsimi sebzesi ise de kışın sıcacık bir domates çorbasına kim hayır diyebilir. Bu nedenle önerimiz yazın hazırladığınız ve derin dondurucuya attığınız domatesleri kışın kullanmanız. Bunun yanı sıra domatesin kalp hastalıkları riskini azalttığı da bilinir.C vitaminiyle dolu köklü bir bitkidir. Sadece kışın değil her mevsim yemeniz gereken bir besindir. Her çeşit kanser riskini azaltır ve son derece lezzetlidir.Balkabağı olmadan sağlıklı kış besinleri listesi olamaz. Her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra özellikle A vitamini deposudur. Balkabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca sizi soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır.