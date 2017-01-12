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lerine si

Cilt lekelerine maya maskesi
Kolaylıkla bulabileceğiniz yaş lerini tedavi ediyor. İşte maya sinin yapılışı: Sut ile karıştırılmış mayayı bir fırcayla cildinize surun. Cildinizin kuruluğuna göre 15-25 dk kadar yüzünüzde bekletin. Pul pul haline gelince avcunuzun içiyle lekeleli yerleri ovalayın. Ilık suyla yuzunuzu yıkayın. Yaş maya aynı zamanda sac uzatmak icin de kullanılan bir maskedir. Sacı besleyen ve sac kırıklarına cozum olabilen yaş maya, saca surulerek bir naylon torba ile sarılır ve 1 saat kadar bekletilir.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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