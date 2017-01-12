Cilt lekelerine maya maskesi

Kolaylıklabulabileceğiniz yaşmayaciltlekelerinitedavi ediyor. İştemaya maskesininyapılışı: Sut ilekarıştırılmış mayayıbir fırcayla cildinizesurun. Cildinizinkuruluğunagöre 15-25 dkkadar yüzünüzdebekletin. Pul pul haline gelinceavcunuzun içiyle lekeleli yerleriovalayın. Ilık suyla yuzunuzu yıkayın. Yaşmaya aynı zamanda sac uzatmak icin dekullanılan bir maskedir. Sacı besleyen vesac kırıklarına cozum olabilen yaş maya,saca surulerek bir naylon torba ile sarılırve 1 saat kadar bekletilir.
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