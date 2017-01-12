Aşkın pirinci maddesi

Mutfaklarımızdaneksik etmediğimiz pirinc, sutile birlikte tuketildiğine cinselgucu artıyor.Pilavların,tatlıların,corbalarınsevilen tadıpirincinsağlığa bircokfaydasıbulunuyor.Uzmanlarenerji verenbu besinkaynağınınaynı zamandacinsel gucuartırdığını belirterek,sut ilebirlikte tuketiminioneriyor. Erkeklerdekispermsayısını da artıranpirinc iktidarsızlıksorununa care oluyor.Uzmanlar kanser turlerinekarşı da kalkan olan bu zenginbesin kaynağının faydalarınışoyle sıralıyor...
Diyabet: Pirinc bir aminoasitolan losin yonundendezengindir. Losin kanşekerini duzenleyerek enerjiuretimine destek verir. Yaralarıiyileştirir.
Hazımsızlık: Pirinchazımsızlığı onler ve ozellikleishal durumunda enetkili besinlerden birisidir.
Kanser: Folik asiteksikliği kolon, rahim vegoğus kanseri gibipek cok kanser turunun oluşmasınıkolaylaştırır.100 gr. haşlanmış pirincte 2mcg folik asit bulunmaktadır.
Kolesterol: Pirinczararlı yağlar, kolesterol vesodyum icermez. Boylelikledengeli bir beslenmeninayrılmaz parcasıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.