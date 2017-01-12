Yol Durumu
  1. Cilt lekelerine maya maskesi
  2. Kış kilolarına şalgamla veda

ın pirinci maddesi

sütle tüketildiğinde cinselliğe iyi geliyor. Kadınları kanserden koruyor!

Aşkın pirinci maddesi
Mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz pirinc, sut ile birlikte tuketildiğine cinsel gucu artıyor. Pilavların, tatlıların, corbaların sevilen tadı pirincin sağlığa bircok faydası bulunuyor. Uzmanlar enerji veren bu besin kaynağının aynı zamanda cinsel gucu artırdığını belirterek, sut ile birlikte tuketimini oneriyor. Erkeklerdeki sperm sayısını da artıran pirinc iktidarsızlık sorununa care oluyor. Uzmanlar kanser turlerine karşı da kalkan olan bu zengin besin kaynağının faydalarını şoyle sıralıyor...
Diyabet: Pirinc bir aminoasit olan losin yonundende zengindir. Losin kan şekerini duzenleyerek enerji uretimine destek verir. Yaraları iyileştirir.
Hazımsızlık: Pirinc hazımsızlığı onler ve ozellikle ishal durumunda en etkili besinlerden birisidir.
Kanser: Folik asit eksikliği kolon, rahim ve goğus kanseri gibi pek cok kanser turunun oluşmasını kolaylaştırır. 100 gr. haşlanmış pirincte 2 mcg folik asit bulunmaktadır.
Kolesterol: Pirinc zararlı yağlar, kolesterol ve sodyum icermez. Boylelikle dengeli bir beslenmenin ayrılmaz parcasıdır.
Etiketler: , , ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar