Ispanakla aşka gel

Eğer "Ispanak sevmem" diyorsanız bir kez daha düşünün! Unutulmaz çizgi film kahramanı Temel Reis'in bolca tükettiği ıspanağın faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde bulunan demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, B1, B2, B3, C ve E vitaminleri ile şifa dağıtıyor. Öte yandan çinko yönünden zengin olan ıspanak, libidoyu arttırıyor. Testesteron hormonunu arttırıp erkeklerde cinsel gücü yükseltiyor. Ayrıca içerisinde bulunan lutein ile göz hastalıklarına savaş açıyor. Bağırsak fonksiyonlarını düzenliyor, bağışıklığı ise güçlendiriyor...