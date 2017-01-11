Yol Durumu
  1. Ispanakla aşka gel
  2. Kestane kebap hastalığa tokat

İhmal etme ye yenilme

Mide sü, hayat kalitesini düşürüyor. Tedavi edilmediği takdirde kansere davetiye çıkarıyor. Uzmanlar ise hastaların kahve, çay, sigara ve çikolatadan uzak durması gerektiğini vurguluyor...

İhmal etme reflüye yenilme
Hastalıklar mideyi adres biliyor. de midedeki besinlerin yemek borusuna kaçması ile bazı rahatsızlıkların yaşanmasından kaynaklanıyor. Son dönemlerde toplumda sıkça görülmeye başlanan mide reflüsü hastalığı, kişilerin hayat kalitesini düşürüyor. Ayrıca yemek borusu ile midenin birleşim yerinde görülmesi nedeniyle kanser gelişimine yol açıyor. Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Hasbahçeci ise hastaları uyarıyor. Hastaların hayat tarzlarını ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri gerektiğini belirten Hasbahçeci, stres ve gerginlikten uzak durulmasını, yağlı yemekler, kahve, çay, sigara ve çikolatadan uzak durulmasını gerektiğini belirtiyor. Reflünün genellikle göğüs ağrısıyla karıştırıldığını belirten Hasbahçeci, tedavinin ihmal edilmesi halinde hastalığın kansere davetiye çıkartacağına dikkat çekiyor. Öte yandan yemek borusunda darlık ve kısalık da mide reflüsünün nedenleri arasında yer alıyor.
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar