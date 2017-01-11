İhmal etme reflüye yenilme

Hastalıklar mideyi adres biliyor. Reflü de midedeki besinlerin yemek borusuna kaçması ile bazı rahatsızlıkların yaşanmasından kaynaklanıyor. Son dönemlerde toplumda sıkça görülmeye başlanan mide reflüsü hastalığı, kişilerin hayat kalitesini düşürüyor. Ayrıca yemek borusu ile midenin birleşim yerinde görülmesi nedeniyle kanser gelişimine yol açıyor. Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Hasbahçeci ise hastaları uyarıyor. Hastaların hayat tarzlarını ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri gerektiğini belirten Hasbahçeci, stres ve gerginlikten uzak durulmasını, yağlı yemekler, kahve, çay, sigara ve çikolatadan uzak durulmasını gerektiğini belirtiyor. Reflünün genellikle göğüs ağrısıyla karıştırıldığını belirten Hasbahçeci, tedavinin ihmal edilmesi halinde hastalığın kansere davetiye çıkartacağına dikkat çekiyor. Öte yandan yemek borusunda darlık ve kısalık da mide reflüsünün nedenleri arasında yer alıyor.
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