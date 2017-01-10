Tırnak batmasına doğal çözümler

Tırnak batması, tırnakların cilde doğru büyümesi nedeniyle cilt etrafında oluşan can sıkıcı ve ağrılı iltihaplardır. Evde hazırlayabileceğiniz birkaç tedavi yöntemini ile bu dertten kurtulabilirsiniz...



HAVUÇ LAPASI

Havucu haşlayıp püre haline getirin. Bu lapayı günde üç kez en az 15 dakika boyunca uygulayın.



LİMON VE TUZ

Limonda bir delik oluşturun ve içine biraz deniz tuzu doldurun. Tırnak batması olan parmağı limona sokun, 20 dakika bekletin ve bunu tırnak iyileşene dek her gün tekrarlayın. Hem limon hem deniz tuzu, dezenfektan ve iltihap sökücü olarak görev görürler.



KEKİK ÇAYI

Kekik pek çok faydası olan tıbbi bir bitkidir. İltihapla ve enfeksiyonlarla savaşmaya, ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. İki çorba kaşığı kekiği beş dakika kaynatın. Soğuduğunda tırnak batması olan parmağı beş-on dakika kadar çayın içinde bekletin.



SOĞAN LAPASI

Bir soğanı pişirip ezin. Halen ılık haldeyken steril gazlı bezin üzerine yayın. Yaralı parmağa bunu uygulayın. Bandajla kapatabilirsiniz.