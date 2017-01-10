Kışın nohut gribi unut

Yoğurt prebiyotik, kefir ise probiyotik olarak tanımlanmaktadır. Probiyotik ve prebiyotikler bağırsak florasını güçlendirerek mide bağırsak enfeksiyonlarına karşı direnç oluşturulmasını sağlar. Yoğurt ise içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı koruma sağlar. Öğünlerde mutlaka düzenli olarak yoğurt, ayran veya kefir olması karşı ve soğuk havalarda kişiyi hastalıklardan uzak tutacaktır.
Omega 3 yağ asitlerini içeren balık, balık yağı, fındık ve ceviz ile omega 9 içerikli zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlar bağışıklık sistemini olumlu etkilerler. Haftada 2-3 kez balık, 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmesi, zeytinyağlı salata ve sebze yemeklerinin her gün düzenli yenmesi bu faydalı yağ asitleri ile antioksidan vitaminlerden yararlanmanızı sağlayacaktır.
Kivinin100 gramında ortalama 100-400mg C vitamini bulunur. Ayrıca magnezyum içeriği bakımından da en zengin, yüksek potasyum miktarı ve düşük sodyum ile yine meyveler içerisinde ön sıralarda yer almaktadır. E vitamini, B2 vitamini ve A vitamini bakımından da iyi bir içeriğe sahiptir.
EN TATLI İLAÇ: BAL
Bal soğuğa ve soğuk algınlığına karşı, ağız, boğaz ve bronşlardaki rahatsızlıklarda ve enfeksiyonlarında doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Doğru ölçülerde tek başına ya da bitki çayları ile birlikte tüketilmesi, hastalıklardan korunma ve çabuk iyileşme için önemlidir.
Çinko eksikliği enfeksiyonlara karşı zayıflığı da beraberinde getirmektedir. Çinko kaynakları kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinler, fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru baklagillerdir. Haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagillerin sofralarda bulundurulmasında fayda var.
IHLAMUR OLMAZSA OLMAZ
C Vitaminİ yüksek sebze ve meyve tüketilmelidir. Çorba gibi sıvı ağırlıklı besinler tercih edilerek, vücuttan toksik maddelerin uzaklaştırılması için sıvı tüketimine özen gösterilmelidir. Kuşburnu, ıhlamur, adaçayı gibi bitki çayları tüketilebilir. Bitkilerin mutlaka doğal kurutulmuş olmasına dikkat edilmelidir.
SARIMSAĞIN FAYDASI KOKUSUNDAN FAZLA
Sarımsak kokulu bir besin olduğu ve etkisi uzun süre geçmediği için bazen uzak durulan bir besindir. Ancak bağışıklık sisteminin baskılanmasını önleyerek pek çok hastalığa karşı koruyucu etki yapmaktadır. Sarımsağın yapısında bol miktarda su, fruktoz içeren karbonhidratlar, kükürt bileşikleri, protein, lif ve serbest amino asitler bulunur. Sarımsak ayrıca yüksek miktarda saponin, fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B vitamini içerir.
BOL BOL SU İÇİN
Su tüketimi karlı havalarda genellikle azalmaktadır. Ancak hastalıklardan korunmada ve iyileşmeyi hızlandırmada su çok önemlidir. Günde 10 -12 bardak su içilmeli, daha yüksek sıvı kayıplarında (ateş, ishal gibi) bu kayıplar karşılanarak, sıvı dengesi sağlanmalıdır.
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