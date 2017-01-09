Turpla güzelleşin

Cilt, sağlığı yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Kırışıklıklar, kuru veya yağlı cilt, akne ve tahriş olmuş bir cilt, iç sağlığınızın zayıfladığının alarmını verir. Bunun nedeni bazen tükettiğiniz sağlıksız besinlerken, bazen de vitamini fazla olan besinleri çok almanızdan kaynaklanır. Cilt problemlerinin tedavilerinde birçok insan sabun, losyon, tonik ve krem gibi kozmetikleri tercih eder. Kimyasal maddeler pahalı olmakla birlikte sorunu çok az çözüme ulaştırır. Önemli olan sizin beslenmenize önem vermenizdir. İşte cilde iyi gelen besinler...



Selenyum: Buğday tohumu, somon, ton balığı, sarımsak, ceviz, yumurta, esmer pirinç ve tam tahıllı ekmek bulunuyor.



C vitamini: Kırmızı ve yeşil dolmalık biber, maydonoz, kara lahana yaprakları, turp ve brokoli bulunuyor.



E vitamini: Buğday tohumu, ayçiçek çekirdeği, badem, şeftali, domates, lahana, kuşkonmaz ve avakado bulunuyor.



A vitamini: Ciğer, acı biber, havuç, kayısı, kara lahana yaprakları, ıspanak ve kavunda bulunuyor.



