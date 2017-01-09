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ne elma suyu

Rota virüsüne elma suyu
Son yıllarda sıkça görülen çocukları tehdit ediyor. Çocuk, rota virüsü ile karşılaştıktan 1 ya da 7 gün sonra belirtileri gösterebilir. Ateş ve kusma olur. Ateş 40 dereceye kadar çıkabilir. Kusma ise miktar ve sayı olarak çok fazladır. Bu da çocuğu susuz bırakır. Daha sonra ishal başlar. Dr. Nihal Karaçayır şu önerilerde bulundu: Rota virüs hastalığında serum tedavisi uygulanır. Buna ek olarak su, elma suyu, ayran gibi gıdalarla da sıvı kaybı giderilmeye çalışılır. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik verilmez.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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