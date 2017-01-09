Kilo verin ağrıya diz çökmeyin

BUNLARA DİKKAT EDİN
Aşırı kilo dize çok yük bindirir, diz sağlığı için fazla kilolardan kurtulmak gerekir.
Eğer dizde belirgin bir artroz (kireçlenme) varsa ve yürürken diz ağrısına yol açıyorsa baston kullanmak dize binen baskıyı azaltacaktır.
Özellikle ağrısız dönemlerde yürüyüş yapılmalıdır.
Düzenli spor yaparak genel kondisyonu artırmak, kas kuvvetini, kasların ve eklemlerin esnekliğini artırmak gerekir. Denge ve propriosepsiyon egzersizleri de çok önemlidir.
Sporun dizleri çok zorlamaması gereklidir. Sıçramalı, zıplamalı sporlar diz sorunu olan kişiler için uygun olmayabilir.
Spor öncesinde ve sonrasında mutlaka germe egzersizleri yapılmalıdır.
EVDEKİ ŞİFA KAYNAKLARI
Ağrıları bitkisel yöntemlerle de hafifletmek mümkün.
HAVUÇ:
Havuç eski çağlardan beri eklem ağrısı için kullanılmaktadır. Dizlerde oluşan ağrıyı hafifletmek için 2 adet havuç rendelenir ve çiğ şekilde tüketilir. İçerisine limon suyu eklenerek de tüketilebilir. Ağrı yatıştırıcı etkisi vardır.
ÇEMEN TOHUMU:
Dizlerde eklem ağrısı için çemen tohumu da kullanılabilir. geceleri 2 çay kaşığı çemen tohumu suya konur. Sabahları bu su süzülerek tüketilir. İyileşme sürecini kısaltmaya yardımcı olur.
SU TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI:
Genel sağlık için de önemli yeri olan su kan dolaşımını hızlandırır. Eklemlere besinlerin ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
DAHA FAZLA SOĞAN TÜKETMEK:
Soğan bağışıklık sistemini uyaran yararlı bileşenler içerir. Aynı zamanda iyi bir doğal anti inflamatuardır. Ağrıyı azaltmaya yardımcı olan kükürt bileşikleri içerir.
ZERDEÇAL VE ZENCEFİL ÇAYI:
Zerdeçal ve zencefil doğada anti enflamatuar özellikler içeren bitkiler olarak bilinir. Özellikle romatoid artrit ile bağlantılı ağrıları azaltabilir. Zerdeçal artrit tedavisinde oldukça etkilidir. Antioksidan içerir. üç bardak su kaynatılır ve içerisine 1 tatlı kaşığı zencefil ile zerdeçal eklenir. Bu karışım 20 dakika kadar pişirilir. Süzülür ve içerisine biraz bal eklendikten sonra günde 2 bardak kadar tüketilir.
MASAJ:
Dizlerdeki eklem iltihabını azaltmak ve kan dolaşımı artırmak için dizlere sıcak yağ ile masaj yapılabilir. iki çay kaşığı hardal yağı ve 5 diş sarımsak ısıtılır. Süzüldükten sonra ılıkken dizlere masaj yaparak uygulanır.
SÜT VE ZERDEÇAL:
Her türlü ağrı tedavisinde süt ve zerdeçal kullanılmaktadır. iki çay kaşığı zerdeçal tozu 1 bardak ılık süt ile karıştırılır. Ağrıyı dindirmek için her gün içilir.
ZEYTİNYAĞI:
Zeytinyağı, eklem ağrılarında oldukça etkilidir. Özellikle artrit ağrısını yatıştırmak için kullanılır. Etkilenen bölgede ağrıyı azaltabilir. Zeytinyağı ile her gün dizlere masaj yapılabilir.
PEKMEZ
Pekmez; kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Artrit belirtilerini hafifletir. Kas ve sinir sistemini güçlendirir. iki bardak sıcak suya 2 tatlı kaşığı pekmez eklenerek her gün içilebilir.
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