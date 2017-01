Kilo verin ağrıya diz çökmeyin

ağrısı pek çok insanın ortak şikayetidir. Ağrının nedenleri basit olanlardan oldukça karmaşık olanlara kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Dizin zorlanmasından menüsküse kadar diz ağrısının pek çok farklı sebebi olabilir. Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Ertürer hiçbir sebebi yok gibi görünen ve hafif başlayan diz ağrılarının nedenini ve çözümünü anlattı. Belirgin bir travma yaşamadığı halde diz ağrısından şikayet eden hastalarda akla gelen ilk teşhis 'patellafemoral ağrı sendromu' diğer adıyla diz önü ağrısı oluyor. Bu hastalık ta ana rolü diz kapağı kemiği yani patella oynuyor. Genellikle nedeni bazı kaslardaki dengesizliklerin patella kemiği ile diz eklemini oluşturan diğer kemikler arasında bir uyumsuzluk meydana getirmesidir. Zamanla bu durum eklemin ön kısmındaki kıkırdaklarda ödeme ve hatta zedelenmelere yol açarak artan bir ağrıya neden olur. Hastada oluşan şikayetlerin nedeni sıklıkla spor ya da egzersiz yapmamalarıdır. Bu tür rahatsızlıkların en önemli belirtisi yokuş ve merdivende artan diz ağrısıdır. Zira bu ağrı zamanla normal yürüyüşlerde de görülmeye başlar ve gündelik hayatı kısıtlar duruma gelir. Bu şikayetlerle başvuran hastalarda doğru tanı çok önemlidir. Muayene ile diz ağrısı oluşturabilecek menüsküs zedelenmeleri, bağ yırtıkları ya da kireçlenme olarak bilinen kıkırdak sorunları birbirinden ayrılır. Eklem uyumu değerlendirilir. Gerekirse MR çekilerek özellikle diz içi yapıların durumu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunur.Aşırı kilo dize çok yük bindirir, diz sağlığı için fazla kilolardan kurtulmak gerekir.Eğer dizde belirgin bir artroz (kireçlenme) varsa ve yürürken diz ağrısına yol açıyorsa baston kullanmak dize binen baskıyı azaltacaktır.Özellikle ağrısız dönemlerde yürüyüş yapılmalıdır.Düzenli spor yaparak genel kondisyonu artırmak, kas kuvvetini, kasların ve eklemlerin esnekliğini artırmak gerekir. Denge ve propriosepsiyon egzersizleri de çok önemlidir.Sporun dizleri çok zorlamaması gereklidir. Sıçramalı, zıplamalı sporlar diz sorunu olan kişiler için uygun olmayabilir.Spor öncesinde ve sonrasında mutlaka germe egzersizleri yapılmalıdır.Ağrıları bitkisel yöntemlerle de hafifletmek mümkün.Havuç eski çağlardan beri eklem ağrısı için kullanılmaktadır. Dizlerde oluşan ağrıyı hafifletmek için 2 adet havuç rendelenir ve çiğ şekilde tüketilir. İçerisine limon suyu eklenerek de tüketilebilir. Ağrı yatıştırıcı etkisi vardır.Dizlerdeeklem ağrısı içinçemen tohumu dakullanılabilir.geceleri 2 çaykaşığı çemen tohumusuya konur. Sabahları bu susüzülerek tüketilir. İyileşme sürecinikısaltmaya yardımcı olur.Genel sağlık için de önemli yeriolan su kan dolaşımını hızlandırır.Eklemlere besinlerin ulaşmasınayardımcı olur. Ayrıca zararlıtoksinlerin vücuttanatılmasını sağlar.Soğan bağışıklıksistemini uyaranyararlı bileşenler içerir.Aynı zamanda iyi bir doğal antiinflamatuardır. Ağrıyı azaltmayayardımcı olan kükürtbileşikleri içerir.Zerdeçal ve zencefil doğadaanti enflamatuar özellikler içerenbitkiler olarak bilinir. Özellikleromatoid artrit ile bağlantılıağrıları azaltabilir. Zerdeçalartrit tedavisinde oldukçaetkilidir. Antioksidaniçerir.üç bardak su kaynatılırve içerisine 1 tatlı kaşığızencefil ile zerdeçaleklenir. Bu karışım 20dakika kadar pişirilir.Süzülür ve içerisine birazbal eklendikten sonragünde 2 bardak kadartüketilir.Dizlerdeki eklem iltihabını azaltmak ve kan dolaşımı artırmak için dizlere sıcak yağ ile masaj yapılabilir. iki çay kaşığı hardal yağı ve 5 diş sarımsak ısıtılır. Süzüldükten sonra ılıkken dizlere masaj yaparak uygulanır.Her türlü ağrı tedavisinde süt ve zerdeçal kullanılmaktadır. iki çay kaşığı zerdeçal tozu 1 bardak ılık süt ile karıştırılır. Ağrıyı dindirmek için her gün içilir.Zeytinyağı, eklem ağrılarında oldukça etkilidir. Özellikle artrit ağrısını yatıştırmak için kullanılır. Etkilenen bölgede ağrıyı azaltabilir. Zeytinyağı ile her gün dizlere masaj yapılabilir.Pekmez; kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Artrit belirtilerini hafifletir. Kas ve sinir sistemini güçlendirir. iki bardak sıcak suya 2 tatlı kaşığı pekmez eklenerek her gün içilebilir