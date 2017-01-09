Aşkın iksiri kivi

Kivi özellikle havaların soğumasıyla pazar tezgahlarında, manav dükkanlarında gördüğümüz meyveler arasındadır. Lezzeti kadar sağlığa faydaları da oldukça önemlidir. C vitamini deposu olan kivi, bu sayede cinsel gücü de artırıyor. Sabah bir kase yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Bir adet kivi kan şekeri kontrolünü de sağlıyor. Kolon kanserinin engellenmesine yardımcı olan meyve, kan pıhtılaşması riskini de azaltıyor. Kivi sindirim sisteminizin sağlığını korumaya yardımcı meyvelerden biri. Bağırsakların çalışmasını ve hazmı kolaylaştırıyor.
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