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Aşkın iksiri

Aşkın iksiri kivi
Kivi özellikle havaların soğumasıyla pazar tezgahlarında, manav dükkanlarında gördüğümüz meyveler arasındadır. Lezzeti kadar sağlığa faydaları da oldukça önemlidir. C vitamini deposu olan , bu sayede cinsel gücü de artırıyor. Sabah bir kase yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Bir adet kivi kan şekeri kontrolünü de sağlıyor. Kolon kanserinin engellenmesine yardımcı olan meyve, kan pıhtılaşması riskini de azaltıyor. Kivi sindirim sisteminizin sağlığını korumaya yardımcı meyvelerden biri. Bağırsakların çalışmasını ve hazmı kolaylaştırıyor.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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