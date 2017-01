İç şerbetçiotu mışıl mışıl uyu

Gece deliksiz uyku cekip, sabaha zinde bir başlangıc yapmak herkesin isteği... Ancak bircok insan uykusuzluk sorunu yaşıyor. Uykusuzluk cok sayıda nedenden kaynaklanıyor. Duzensiz ve kalitesiz bir uyku; gun icerisinde baş ağrısından sinirliliğe, konsantrasyon eksikliğinden gunluk motivasyonda duşuşe dek bircok soruna yol acabiliyor. Hele de bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bu soğuk gunlerde griple mucadelede de cok onemli bir silah; duzenli ve kaliteli uyku! Orta dereceli uykusuzluk problemleri, kasları rahatlatan ve sinirleri sakinleştiren bitkisel caylar ile hafifletilebilir. Bu caylar aynı zamanda daha kaliteli ve derin bir uyku sağlayarak gun icinde enerjinizin yuksek kalmasını sağlayabilir. Sakinleştirici etkisi bulunan papatya, sarı kantaron, kediotu, şerbetciotu gibi bitkilerden elde edilen cayları icerken dikkat edilmesi gereken nokta aşırıya kacmamak. Ozellikle depresyon, uyku ilacları ile birlikte kullanmadan once doktora danışmaktır. Uykuya gecişi kolaylaştıran bitki caylarını yatağa girmeden 1 saat once icebilirsiniz.



Çarkıfelek Çayı: Sakinleştirici, kasları rahatlatıcı ve ağrıyı hafifletici ozelliği bulunan carkıfelek (Passiflora enkarne), sedatif ve analjezik ozellikleri nedeniyle Aztekler tarafından kullanılmıştır. Bitki icerisinde bulunan 'harmin' bileşeni 'mutluluk ve iyi hissetme hali' yaratarak uykuya dalmayı zorlaştıran zihin karışıklığını ve duşunceleri ortadan kaldırır. Aşırı tuketimi halsizliğe neden olabilir.



Kediotu Çayı: Kediotu cayı ozellikle ağrı, adet sancısı, kaygı, sindirim sorunları ve kramplar nedeniyle yaşanan uykusuzluk icin kullanılabilir. Kas ağrılarını ve spazmlarını hafifletir, sindirim sistemini calıştırr, kan basıncını duşurur. Merkezi sinir sistemini etkilediğinden her akşam kullanılmamalıdır. Bazı insanlarda heyecan duygusuna yol acarak uykuyu kacırabilir.



Şerbetçiotu Çayı: Rahatlatıcı, uyku getiren ve antiseptik olan şerbetciotu bitkisi gerginlik ve kaygı nedeniyle yaşanan uykusuzluk sorunu icin kullanılabilir. Huzursuzluğu hafifletirken, hazımsızlığa iyi gelir ve baş ağrısını azaltır. Eşit miktarda papatya cayı ile karıştırılabilir.



Papatya Çayı : Uykusuzluk icin ulkemizde en cok tuketilen caylar arasında yer alan papatya cayı hazmı kolaylaştırır, kas spazmlarını hafifletir, ağrı kesici ve antiseptiktir. Hafif dereceli uyku sorunları icin oldukca etkili olan papatya cayı eşit miktarda şerbetciotu bitkisiyle karıştırılabilir. Limon otu, oğul otu, kovanotu, acem otu olarak da bilinen melisa cayı sakinleştirici ozelliği ile uykuya gecişi kolaylaştırır. Stres ve kaygıya bağlı uykusuzluk icin yatmadan 1 saat once tuketilebilir.





DİKKAT: Bitkisel çayları tüketirken aynı ilaç kullanıyormuş gibi dikkatli olmak gerekir. Çünkü bitkiler, ilaçlar gibi vücutta bazı değişikliklere yol açar. Uykusuzluğa iyi gelen çaylar özelinde ise bu çayların merkezi sinir sistemini etkilediğini unutmamak gerekir. Bu çayları her akşam içmek ileride daha ciddi uykusuzluk sorunlarına neden olabileceğinden kontrollü olarak içilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde bulunan kadınlarla düzenli olarak uyku, depresyon, tansiyon ilacı kullananların doktora danışmadan bu çayları tüketmemesi gerekir.



UYKUSUZLUK İÇİN DİĞER ÖNERİLER

● Yatağa girmeden 2-3 saat önce son yemeğinizi yiyin.

● Kafeinli içeceklerden uzak durun. Yeşil çay gibi bazı çayların da kafein içerdiğini unutmayın.

● Yatak odasında televizyon izlemeyin.

● Her akşam aynı saatte yatağa girmeye çalışın ve sabahları aynı saatte kalkın.

● Gün içinde uyumayın.

● Uyarıcı ilaç kullananlar alternatifler için doktora danışmalıdır.

● Yatak odasını karanlık ve serin tutun.

● Gece saatlerinde çikolata gibi enerji veren atıştırmalıklar tüketmeyin.

● Gündüz saatlerinde yapılan egzersizler gece uykuya geçişi kolaylaştırır.