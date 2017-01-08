Fesleğen kokulu aşk

Fesleğen oncelikle bir aroma artırıcı olarak bilinmesine rağmen bircok hastalıkla savaşta da onemli bir bitkidir. Antioksidan, K vitamini, kalsiyum ve besin değeri acısından cok zengin olan fesleğen; DNA hasarına karşı mucadelede son derece etkilidir. Kokusu afrodizyak ozelliğiyle tanınır. Ayrıca tadı da cinsel isteği artırır ve kalp atışını hızlandırır. Stres kaynaklı cinsel sorunları azaltır. Eğer romantik bir yemek yemek ve devamında ozel bir gece gecirmek istiyorsanız, fesleğeni mutlaka kullanmalısınız. Magnezyum ve beta-karoten acısından zengin olan fesleğen, kalp sağlığı icin cok onemlidir. Fesleğen yaprağı ekstresinin, yuksek kolesterolu duşurduğu gozlemlenmiştir.
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