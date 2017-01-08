Enfeksiyon düşmanı yeşilbiber

Havaların soğumasıyla birlikte grip salgını başladı. Korunmak icin A ve E vitamini almak gerekli. Yumurta, sut, balık, ıspanak, portakal, havuc, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini guclu bir antioksidandır. Bu besinlerin belirli olculerde tuketilmesi, hastalıklardan korunmada onemli rol oynar. E vitaminin en zengin kaynakları; fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tahin gibi besinlerdir.