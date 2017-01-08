Burkulmaların ilacı soğan

Uzmanlar karlı havalarda duşme sonucu meydana gelen ayak burkulma vakalarının cok sık gorulduğunu soyledi. Burkulma sonrasında ayak bileğinde şişme, ağrı, morarma gibi durumlar yaşanır. Ayak burkulması cok şiddetli değilse, evde alınacak onlemlerle tedavi edilebilir.



▼ 1 adet kuru soğanı parcalayarak, 2 bardak zeytinyağı ile pişirin. Temiz bir bezin uzerine koyduğunuz karışımı burkulan yere sarın.

▼ Un ve zeytinyağını yoğurarak ayağınıza masaj yapabilirsiniz.

▼ Kenevir tohumunu sutle beraber merhem kıvamına getirip surun.

▼ Sut ya da suyla kaynattığınız kuşkonmazı, 3 gun boyunca burkulan bolgeye bağlayın.



