Yoğurt kaşıkla gribe yakalanma

Grip salgını günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Beslenme, bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri. Yapılan araştırmalar yoğurt yemenin soğuk algınlığını yüzde 25 oranında azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar her gün bir kase kaymağı alınmış yoğurt tüketilmesini önerdi. Bunun yanı sıra; koyu yeşil, kırmızı ve sarı renkteki meyve ve sebzeler tüketin. Özellikle turunçgiller, domates, kivi, brokoli, maydanoz gibi C vitamini kaynaklarını sofranızdan eksik etmeyin. Günde en az 8 bardak su için. Özellikle hastalandığınızda ılık su, zencefil, bal, limon, tarçın, adaçayı, ıhlamur, ekinezya çayı gibi içecekleri tercih edin.
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