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kaşıkla gribe yakalanma

Yoğurt kaşıkla gribe yakalanma
Grip salgını günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. , bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri. Yapılan araştırmalar yemenin soğuk algınlığını yüzde 25 oranında azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar her gün bir kase kaymağı alınmış yoğurt tüketilmesini önerdi. Bunun yanı sıra; koyu yeşil, kırmızı ve sarı renkteki meyve ve sebzeler tüketin. Özellikle turunçgiller, domates, kivi, brokoli, maydanoz gibi C vitamini kaynaklarını sofranızdan eksik etmeyin. Günde en az 8 bardak su için. Özellikle hastalandığınızda ılık su, zencefil, bal, limon, tarçın, adaçayı, ıhlamur, ekinezya çayı gibi içecekleri tercih edin.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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