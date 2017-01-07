Mercimek güç verir!

Sofraların vazgeçilmezi mercimek tam bir şifa kaynağı... Omega-3, çinko, demir, B vitamini ve protein açısından oldukça zengin olan mercimek; zihinsel yorgunlukla,mutsuzlukla ve depresyonla mücadele ediyor. Uzmanlar, mercimeğin cinsel gücü de artırdığını dile getiriyor. Hazmı zor olduğundan mercimeğin çorba olarak daha kolay tüketilebileceğini belirten uzmanlar, sıkıntılıgeçen bir cinsel yaşamınmercimek yiyerekaşılabileceğini belirtiyor. Öte yandan kan akışını hızlandıran mercimeğin cinsel isteğiartırdığını vurgulayan uzmanlar, kadınlarda güçlü bir uyarıcı etkiye sahip olduğunu ifade ediyor. En fazla demir içeren gıdaların başında gelen mercimeğin sağlığa faydaları şöyle:
* Kandaki kötü kolesteroldüzeyini düşürür. Kalp dostu bir besindir.
* Yüksek tansiyonu düşürür.
* İnsülin ve kanşekerini düşürür.
* Anne sütünü artırır. Emzikli kadınlar da sütün miktarını ve beslenme değerini yükseltir.
* Lif içeriğiyle kalın bağırsaklarınçalışmasını düzene sokar.Hemoroid ve diğer kalın bağırsaksorunlarında iyileştirir.
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