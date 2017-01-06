Tereyağı ye bebeği bekle

Vücutta onemli gorevlere sahip, yağda cozunen bir vitamin olan D vitamini coğunlukla guneş ışınlarının etkisiyle deride oluşur. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, kapalı mekanlarda daha fazla zaman gecirilmesinin gebeliği negatif etkileyen bir faktor olarak ortaya cıktığını belirtti.



GÜNEŞTEN KORKMAYIN

Yrd. Doc. Dr. Cağcıl Yetim konuyla ilgili şu bilgileri verdi: Son yıllarda pek cok insanın kanser korkusuyla guneşe cıkmaktan kacınması, guneş koruyucularını fazla kullanması, cevre kirliliği, yetersiz beslenme gibi etkenler D vitamini eksikliği sorunu ile daha sık karşılaşmamıza yol acıyor. D vitamini kadınlarda her adet doneminde gelişen yumurta sayısını artırıyor. Bebeğin rahime tutunmasını kolaylaştırıyor ve boylece gebe kalma şansını olumlu yonde etkiliyor. Erkeklerde ise D vitamini takviyesinin, sperm sayısında da bir miktar artış sağlayarak yumurta dollenmesini kolaylaştırdığı soylenebilir. Yetersiz guneş maruziyeti, D vitamini barındıran gıdalardan yetersiz beslenmek, D vitamininin bağırsaktan yetersiz emilimi, karaciğer veya bobrek hastalığı D vitamini eksikliğine sebep olabilir. D vitamini eksikliği ve yetersizliği tanısı kanda bakılan D vitamini (25OHD) duzeyleri ile konabilir. Kollar, bacaklar ve yuzun 20 dakika gun ışığına maruz kalmasıyla D vitamini karşılanabilir. Gerekli guneş ışığı miktarı; kişini yaşı, deri rengi, eğer varsa diğer sağlık sorunlarına gore değişir. Ten rengi koyu olan kişilerde, ozellikle kış aylarında uzun sureli gun ışığına gereksinim vardır.



DOĞAL OLANI TÜKETİN

Guneş koruyucuları (20 faktor ve fazlası) kullananlarda D vitamini oluşamaz. D vitaminin diğer onemli kaynağı gıdalardır. Ozellikle yağlı olan tuzlu su (deniz) balıklarından somon, sardunya ve ton balığında, tereyağı, sut, yulaf, tatlı patates, yumurta sarısı, sıvı yağlarda bulunur. Bitkilerden maydanoz, ısırgan otu ile yoncada mevcuttur. Bazı ulkelerde sut ve sut urunleri, ekmek, tahıllar D vitamini ile zenginleştirilmektedir. Ancak gereğinden fazla alınması, D vitamini zehirlenmesine yol acar. Bu durumda kan kalsiyumu yukselir ve buna bağlı sağlık sorunları ortaya cıkabilir.



