Marulla saçlara merhaba

Saç dökülmesi erkekleri olduğu kadar kadınları da etkiliyor. Aslında sağlıklı gorunen, canlı ve gur saclara sahip olmak zor değil. İşte doğal yontemlerle sac dokulmesini onlemenin yolları...



* Zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile sac derinize masaj yapın.



* Bir demet marul yaprağını pure haline getirdikten sonra taze sıkılmış ıspanak suyunu mikser yardımıyla karıştırın. Haftada bir kez sac maskesi olarak uygulayın.



* Biberiye yapraklarını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Suyunu saclarınızı durulamak icin kullanın.



* Kükürt iceren soğanın sac cıkartmada etkili olduğu bilinmektedir. Soğan suyu ile sac derinize bir saat yavaşca masaj yapın.