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Marulla saçlara merhaba

Marulla saçlara merhaba
Saç dökülmesi erkekleri olduğu kadar kadınları da etkiliyor. Aslında sağlıklı gorunen, canlı ve gur saclara sahip olmak zor değil. İşte doğal yontemlerle sac dokulmesini onlemenin yolları...

* Zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile sac derinize masaj yapın.

* Bir demet marul yaprağını pure haline getirdikten sonra taze sıkılmış ıspanak suyunu mikser yardımıyla karıştırın. Haftada bir kez sac maskesi olarak uygulayın.

* Biberiye yapraklarını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Suyunu saclarınızı durulamak icin kullanın.

* Kükürt iceren soğanın sac cıkartmada etkili olduğu bilinmektedir. Soğan suyu ile sac derinize bir saat yavaşca masaj yapın.
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