Aşkınızı çıtlatın

Sevilen atıştırmalıklardan biri olan ay cekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalar ay cekirdeğinin stres, anksiyete, depresyon ve unutkanlığa karşı yardımcı besin olduğunu ortaya koyuyor. Bir avuc ay cekirdeği tuketilmesi, gunluk gıda alımının besin değerini arttırmada onemli rol oynuyor. İceriğindeki E vitamini enerji veriyor, cinsel gucu artırıyor. Ayrıca şu rahatsızlıklara da iyi geliyor...
Kolesterolu duşurur.
Damar sertliğini giderir.
Zayıf kalmış cocukların gunde 50 gram yemesi tavsiye edilir.
Kalp ve sinir hastalıklarını onler.
İdrar sokturur.
Solunum sistemi rahatsızlıklarında iyileştirici etkilere sahiptir.
İcerdiği cinko ve fosfor ile kemik ve diş sağlığı uzerinde olumlu etki yapar.
B vitamini iceriği ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Not: Kalorisi fazla olduğundan olculu tuketilmelidir.
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