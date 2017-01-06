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hastalık habercisi

Ağız kokusu hastalık habercisi
Uzmanlar coğu insanı zor durumda bırakan konusunda uyarılarda bulundu. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Goral, ağız kokusu olanların tetkik yaptırmaları gerektiğini soyledi. Goral, "Ağız kokusu cok sık gorulen bir sağlık problemidir. Sinuzit, karaciğer enfeksiyonu, zaturre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, şeker hastalığı ve reflu ağız kokusuna neden olabilir. Ağız kokusu olanlar oncelikle, ağız ve diş hastalıkları ile kulak burun boğaz bolumune gitmeli, gerekirse goğus hastalıkları uzmanına da gidip muayene olmalıdır" dedi.
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