Tahin pekmez enerjiniz bitmez

Kahvaltılarınbaş tacı tahin pekmezikilisi enerjiniziyukseltir.Cinsel gucuarttıran hormonlarıhareketegecirir. Tahinin hammaddesi olan susambol miktarda B vitaminiicerir. B vitamini deantidepresan etkiyesahiptir. Bununlaberaber susam mideyedost bir besindir.Aynı zamanda hucreyenileme etkisi vardır.Susam, vucut ısısınıyukseltme ozelliğiylede bilinir. Pekmez isevucuda enerji sağlayarakdinamik halde olmasınısağlar. Duzenli tuketimikemik gelişiminidestekler. Pekmezde bolmiktarda kalsiyum vedemir vardır. Ayrıcaiştah acma ozelliğiolduğundan kilo almakisteyen kişilerin yemesitavsiye edilir.
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