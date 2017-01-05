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Tahin pekmez enerjiniz bitmez

Tahin pekmez enerjiniz bitmez
Kahvaltıların baş tacı tahin pekmez ikilisi enerjinizi yukseltir. Cinsel gucu arttıran hormonları harekete gecirir. Tahinin ham maddesi olan susam bol miktarda B vitamini icerir. B vitamini de antidepresan etkiye sahiptir. Bununla beraber susam mideye dost bir besindir. Aynı zamanda hucre yenileme etkisi vardır. Susam, vucut ısısını yukseltme ozelliğiyle de bilinir. Pekmez ise vucuda enerji sağlayarak dinamik halde olmasını sağlar. Duzenli tuketimi kemik gelişimini destekler. Pekmezde bol miktarda kalsiyum ve demir vardır. Ayrıca iştah acma ozelliği olduğundan kilo almak isteyen kişilerin yemesi tavsiye edilir.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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