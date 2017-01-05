Meteoroloji uyardı! O güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da bugünden itibaren sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. 6 Ocak cuma gününden itibaren ise balkanlardan gelen kar yağışı etkisini gösterecek. Kar yağışı çok yoğun olacak ve kısa sürede tüm marmarayı etkisi altına alacak.

CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUN OLACAK İLLER

Meteorolojinin sitesinde yayınladığı uyarıya göre cuma günü kar yağışının yoğun olacağı iller şunlar; İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Balıkesir Kocaeli , Yalova ve Bursa. Bilecik ve Sakarya illerinde de kar yağışı görülecek.

CUMARTESİ KAR YAĞIŞININ KUVVETLİ OLACAĞI İLLER

Haftasonu kar yağışı etki alanını genişleterek iç anadoluyu vuracak. Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı ile hayat duracak. Meteorolojinin sitesinden verdiğ tahmine göre 6 Ocak cumartesi günü marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yağışının kuvvetli olacağı iller şunlar; Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, Uşak, Zonguldak, Bolu Düzce, Karabük ve Bartın. İç anadolu bölgesindeki Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir illerinde de kar yağışı etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞINDA DURUM

8 Ocak pazar günü ise balkanlar üzerinden gelen kar dalgası doğu anadolu bölgesini de etki alanına katacak. Pazar günü yurdun doğusundan batısına hemen her yerinde kar yağışı etkili olacak.