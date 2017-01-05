Serinin ilk 4 kitabı; "Anne Mutfağı", "Zeytinyağlılar Sebze Yemekleri", "Türk Osmanlı Mutfağı" ve "Tatlılar" başlıklarını taşıyor.

Hepsi 20 yılı aşan Sofra tecrübesiyle hazırlanan, tamamı denenmiş ve resimli, kendi kategorisinin en iyi 100 tarifinin yer aldığı kitaplar, kalın sert kapak ve kuşe kağıda pırıl pırıl baskılı, mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan spiral ciltli olarak hazırlandı.

Arşiv niteliği taşıyan bu özel serideki kitaplar ev kadınlarından çalışanlara, bekarlardan yeni evlilere kadar lezzetli sofralar kurmak isteyen herkes için rehber niteliğinde ve güvenilir bir kaynak oluşturuyor.

Sofra Özel "En İyi 100 Tarif" kitaplarını kendi arşivinizin yanı sıra sevdikleriniz için lezzetli bir hediye alternatifi olarak da değerlendirebilirsiniz.